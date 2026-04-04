Impacto de la suba de combustible en los surtidores sanjuaninos: menos consumo, reconversión y migración hacia opciones económicas

El pasado 28 de febrero una serie de bombardeos aéreos sobre ciudades de Irán por parte de Estados Unidos e Israel volvió a reactivar el conflicto en Medio Oriente y uno de los mayores impactos internacionales se dio en el precio del petróleo, que registró valores máximos, superando en algunas jornadas los 100 dólares el barril. Como era de esperarse, el incremento se trasladó a los combustibles y durante marzo las naftas acumularon un 20% de incremento . El impacto se sintió en distintos frentes, los cuales fueron analizados por la Cámara de Expendedores de Combustible .

Miguel Caruso, presidente de la entidad, detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO que, si bien el Gobierno nacional adoptó medidas durante el tercer mes del año para contener los aumentos, lo que se prevé desde el sector es que el inconveniente no tendrá solución en el corto plazo. Los pronósticos más optimistas indican que 8 meses posteriores al final del conflicto se podría estabilizar el precio de los combustibles. Esto implica que, si se extiende la guerra, la presión sobre los valores continuará.

“Registramos que hay una marcada contracción en las ventas. Es una realidad. Tratamos de lograr un equilibrio porque entendemos que si hay baja en el consumo se genera un impacto negativo en el sector” , destacó el empresario local. Sin embargo, al no ser formadores de precios sino recibir los valores de cada petrolera, pocas opciones hay en manos de los estacioneros para lograr un repunte en las ventas.

A esta situación se suma la migración de naftas. Caruso detalló que, si bien era un fenómeno que se venía dando desde hace tiempo, se incrementó durante el último mes debido a los aumentos. Así, quienes tienen la posibilidad se inclinan por naftas más económicas, pasando de premium a súper, por mencionar un ejemplo.

A la migración se suma la reconversión, y una mayor cantidad de conductores que apuestan al GNC pensando en el bolsillo. Conforme los datos de la Cámara, se registra un 35% más de conversiones de vehículos a GNC en San Juan en lo que va del año.

“El GNC es la vedette en el combustible hoy en día. Las grandes automotrices mundiales están lanzando sus vehículos 100% GNC de fábrica, lo que muestra que la conversión es a nivel mundial. Tenemos casi un 70% de ahorro en cada carga con GNC, lo cual genera expectativas en el consumidor que apuesta por la conversión, y eso en los surtidores se nota”, aseguró.

El panorama para el sector no es el más alentador, aunque hay un ápice de esperanza proveniente de las decisiones que se toman a nivel nacional para evitar que el impacto negativo sea mayor.

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“Hoy en día la preocupación está en que sigan bajando los volúmenes. Creo que llegaremos a un punto en que no podrá bajar más, porque el combustible es una herramienta que necesitamos todos para movilizarnos y transportarnos. Pero sí es una realidad que notamos una merma y un mayor interés por el cambio de tipo de combustible. Además, no hay que olvidar que el combustible es formador de precios e impacta en todos los rubros, por eso creo que se tratará de contener el precio”, reflexionó Miguel Caruso.

Control del precio para los próximos 45 días, el desafío asumido por YPF para estabilizar el valor del combustible

Desde el primero de abril, tras un tercer mes complejo en el rubro, desde la petrolera estatal pusieron en vigencia una medida que busca extenderse por un mes y medio, y es amortiguar la suba del petróleo. Esto implica que no se verán incrementos en los surtidores por los próximos 45 días. O al menos eso se pretende.

La decisión toma como base la variable que incluye el valor internacional del barril de petróleo Brent, sin considerar el tipo de cambio e impuestos. “Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos o si hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí habría traslado. Pero son variables que no debería moverse tanto. Es un gesto para nuestros clientes”, aclararon desde la firma.

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Finalizado el periodo mencionado, se analizará el contexto internacional y el diferencial entre el valor exhibido y el que consideran valor real para tomar decisiones.

Por su parte, sobre Semana Santa las principales petroleras que operan en la Argentina acordaron sostener sin cambios los precios de los combustibles y se sumaron así a la estrategia que YPF activó para contener el impacto de la escalada internacional del petróleo sobre naftas y gasoil.

Esta acción se suma a las tomadas por el Gobierno nacional. Por un lado, la postergación de la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos, en la búsqueda por evitar que sea la nafta el factor negativo en el cálculo del IPC de marzo. Por el otro, se aplicó la baja del 1,85% en el precio del biodiésel que se mezcla con el gasoil, ayudando así a contener los aumentos del combustible que en marzo tuvo incrementos promedio del 25%.

Estos anuncios se suman a la habilitación por parte del Estado a las refinadoras de elevar de manera voluntaria el corte de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, por encima del 12% obligatorio.

De esta manera la intención del Gobierno nacional es evitar que sea el combustible el factor que eleve la inflación. El dato de marzo será clave y ya hay consultoras privadas que señalan que el número será superior al de meses anteriores, por encima del 3%, algo que no ven con buenos ojos desde el Ejecutivo. Sin embargo, con las nuevas medidas se buscará contener la variación de cara a los meses siguientes.