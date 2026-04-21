Inflación de abril 2026: consultoras ven una baja, pero que cerrará siempre por encima del 2%

La inflación durante la primera mitad de abril marca una desaceleración frente a marzo por una menor presión en alimentos y bebidas pero el arrastre de las subas en los combustibles por la guerra en Medio Oriente dificulta que perfore el piso del 2% en el corto plazo.

Tras el 3,4% de marzo, que marcó el registro más alto de los últimos doce meses, el Gobierno y los analistas privados, relevados por la Agencia Noticias Argentinas , coinciden en que abril traerá un alivio estadístico. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y diversas consultoras proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este mes se ubicaría por debajo del 3% , retomando el sendero descendente.

EcoGo Consultores, estimó que la inflación en alimentos y bebidas de la segunda semana de abril fue 0,3%, lo que implica una baja respecto al registro de la primera semana del mes (0,5%) y pronosticó que termine el mes en 2,3%.

Al analizar el comportamiento de los precios minoristas durante lo que va del cuarto mes del año, la consultora sostuvo que “abril continúa marcado por la desaceleración en alimentos , lo que ayuda a compensar la inercia que arrastran otros rubros”.

En está línea, la directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, remarcó que el IPC de este mes estará "más cerca del 2% que del 3%" y aseguró que “el dato de abril viene con una carga menor de arrastre y una estabilidad más marcada en alimentos”.

Econviews, por su parte, reflejó que en la segunda semana del mes los precios tuvieron una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados, un leve incremento respecto a la primera semana, cuando la variación fue 0%.

En los últimos siete días, el relevamiento remarcó que se destaca la suba en Verdulería (+0,8%) y la baja de Carnes (-0,7%), que durante marzo trepó un 10%. De esta manera, puntualizó que el acumulado de 4 semanas descendió a 1,6%.

En el caso de LCG, la medición reveló una variación de 0,5% en la segunda semana de abril, compensando la deflación de 0,4% de la anterior, debido a una suba de 1,5% en Carnes (contrario al reporte de Econviews), y un alza del 0,6% en Productos lácteos y huevos.

Con esta muestra, el análisis expuso que “la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales, ubicándose en 1,2%”, remarcando que “continúa la desaceleración promedio desde el pico de fines de febrero”.

En coincidencia con las previsiones privadas, el economista Gabriel Caamaño afirmó que la tasa de inflación “va a seguir bajando” aunque anticipó que no será de forma abrupta, sino que va a ser “de manera gradual”.

A pesar de la tendencia a la baja, el efecto de la suba en los mercados energéticos, que se traslada a los combustibles y por consiguiente a múltiples costos de la economía, hará sentir su peso en el IPC de abril, según prevén los analistas.

La crisis energética global, a causa del conflicto en Medio Oriente, ha mantenido el precio del petróleo en niveles elevados, lo que se traduce en ajustes directos e indirectos en la cadena de logística y distribución local.

En este sentido, el economista y consultor Salvador Di Stéfano, estimó que “la inflación de abril va a ser más baja” que en marzo pero advirtió por las esquirlas que desparrama el conflicto bélico en Irán, como la suba de los combustibles, señalando que “son variables incontroladas” que “no se pueden proyectar”.