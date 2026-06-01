La recaudación tributaria superó a la inflación por primera en nueve meses por el cobro de Ganancias

Los ingresos tributarios de mayo registraron un salto por el Impuesto a las Ganancias, un tributo clave para la coparticipación, y ese repunte apuntaló las transferencias automáticas a las provincias.

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En un mes en el que economistas de consultoras privadas expusieron lecturas divergentes sobre el nivel de actividad, la recaudación por el Impuesto a las Ganancias alcanzó un máximo de $7,8 billones y contribuyó a mejorar el resultado global tras nueve meses de caída en valores ajustados por inflación . El tributo se vio impulsado por el aumento de las utilidades de las empresas y de la base imponible de los trabajadores.

ARCA informó que en mayo las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $21,5 billones, un incremento nominal del 35,6% respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 32,4% en ese lapso. En términos reales registró un aumento de 3,3 por ciento .

Por otra parte, ARCA explica los factores que incidieron negativamente en el mes por IVA impositivo e IVA Aduanero:

El incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago , en relación al año anterior.

, en relación al año anterior. Mayores devoluciones a Exportadores y del Régimen de Comercialización de Granos en comparación al año pasado.

y del Régimen de Comercialización de Granos en comparación al año pasado. Mayores pagos con saldos a favor de los contribuyentes .

. La desaceleración de las importaciones, debido a la alta base de comparación por el fuerte crecimiento en el año anterior.

La liquidación del agro en plena cosecha gruesa

En plena recolección de maíz y soja, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 2.677 millones durante mayo. El monto representó un incremento del 7% respecto de abril y una disminución del 12,3% en comparación con un año antes.

Los datos surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que precisaron además que el acumulado anual totalizó USD 10.343 millones. En comparación con el período enero-mayo de 2025, significó un ingreso 12% inferior.

“Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron en Ciara-CEC. En términos de recaudación, lo ingresado por retenciones disminuyó 18,3% en valores nominales y 38,3% en valores reales.

En los primeros cinco meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $89,6 billones. El total implicó un aumento nominal del 26,4% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 4,5% respecto del año anterior.

A partir del período devengado mayo 2026 -se liquida en junio- comenzó a aplicarse el beneficio establecido en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador incorporado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. El beneficio aplica a empleadores del sector privado y tendrá efectos en la recaudación a partir del mes que viene.