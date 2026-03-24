Inversiones en pausa y estrategias para ganar mercado, la realidad de uno de los pocos tambos lecheros de San Juan

Según los datos de la Cooperativa Agropecuaria Tambera Rural de San Juan , en la provincia hay seis tambos lecheros activos. Mientras algunos de ellos tienen infraestructuras menores y se dedican solo a la extracción y producción de leche vacuna, otros son unidades de negocios mayores que por estas horas afinan el lápiz para sacar números, ganar rentabilidad y no perder en el camino. Ese es el caso del Tambo Márquez , que pese a la caída del consumo que registran, analizan diversas estrategias para seguir vigentes y ganar terreno en el mercado .

Emiliano Márquez es quien está a cargo del negocio familiar que inició en la década del ‘90. Conforme explicó a DIARIO DE CUYO, en los últimos años han hecho una reducción de cabezas que se traduce a una producción de 3.000 litros diarios. Si bien parece mucho, en las mejores épocas del tambo la producción mínima era de 6.000 litros por día, lo que refleja una baja significativa.

“Producimos menos porque la situación es difícil. Nosotros hacemos toda la cadena para abaratar costos, desde la producción de pasto y armado del balanceado para los animales, el ordeñe y la elaboración de distintos productos que buscamos insertar en el mercado. Aun así, no es suficiente”, destaca Márquez.

De acuerdo a lo que analizan en el sector, no solo en el tambo caucetero sino también por lo que conversan entre los colegas que continúan en la actividad, la baja del consumo es más que significativa y el costo del litro de leche producido en la provincia es bastante elevado, por lo que a la hora de sacar cuentas se complican los cálculos.

“Está difícil el tema lechero en San Juan por la distancia. El tema flete nos destruye. Se tiene que activar algo que abarate los costos, porque si no es dificultoso hacer leche en la provincia. Hubo un momento en el que la actividad se volvió inviable, pero la venimos sosteniendo y peleando, ya que hay muchas familias que dependen del trabajo del tambo”, señaló con preocupación el productor lácteo.

Planta de dulce de leche, la inversión que espera un active de la actividad para ver la luz

Márquez destacó que desde hace un tiempo se vienen estudiando distintas estrategias para hacerle frente a la crisis. Una de ellas fue la elaboración de productos que no requirieran frío para su traslado, teniendo en cuenta que el costo de flete para el traslado de productos que no pueden interrumpir la cadena de frío son más elevados que el resto.

En ese marco, comenzaron a desarrollar una planta para la elaboración de dulce de leche. Actualmente el tambo tiene bajo su órbita la firma Quesos Don Francisco, pero la producción no puede salir de las fronteras sanjuaninas por los costos que representa. Al respecto, Marquez explicó: “Nos escriben mucho de Buenos Aires, hemos tenido propuestas, pero cuando pasas la lista de precio con el detalle del flete quedas fuera de competencia. Lo más cerca que se tiene es Mendoza. Sacar mercadería a San Luis ya es caro”.

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El inconveniente es que, debido a la coyuntura, la planta de dulce de leche quedó a medio hacer y por el momento los números no dan para la inversión que se necesita para la elaboración de un nuevo producto, debido a que se le brinda prioridad a otras necesidades que van surgiendo en materia de inversión.

Estrategias para subsistir en el mundo de la producción lechera en San Juan

Tanto en el Tambo Marquez como en el resto sostienen que una forma de abaratar costos es tecnificarse. Sin embargo, en la actualidad no hay líneas de crédito disponibles a tasas que sean convenientes para el sector.

En ese contexto, desde el espacio caucetero se buscan distintas alternativas para mantenerse en el mercado. Una de ellas es la elaboración de un producto que ingrese al nicho gourmet, con quesos que se consideren “delicatessen”.

Actualmente el tambo elabora quesos blandos (cremoso y mozzarella); semi duros (tybo, gouda, pategrás, saborizado con chimichurri, saborizado con provenzal, ahumado y de campo madurado al syrah); quesos duros (reggianito, sardo, papato) y ricota. La intención es introducir el producto en el circuito gastronómico de San Juan, donde los quesos 100% sanjuaninos sean parte de degustaciones y menús de calidad.

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“Entendemos que es una cuestión coyuntural, que no siempre estaremos así, sino que es momentáneo. Hace 36 años que existimos y hemos pasado por todas. El desafío es sostenerse, esperar que empiece a caminar el sector nuevamente, a que el consumo repunte y eso nos permita empezar a plantear exportaciones, ver las opciones que hay en el mercado. Tratar de mantenerse y buscar la vuelta para continuar existiendo es el principal desafío que tenemos en la actualidad”, finalizó Emiliano Márquez.