Javier Milei insiste en 0% de inflación para agosto, pero para especialistas sanjuaninos está lejos de cumplirse esa meta

"Estamos convencidos de que en agosto la inflación podría empezar con 0%" . Esa fue sin duda una de las frases que más resonó en la Bolsa de Comercio de Córdoba en medio de la disertación de Javier Milei sucedida esta semana. Las repercusiones se dieron en las últimas horas, tras la difusión del dato de la inflación mayorista que fue del 0,97%, número del que se agarraron los aliados libertarios para reafirmar el compromiso del Presidente y señalar que la meta se podría cumplir antes de agosto. En la práctica, varios son los factores y las decisiones que se deben dar para que esto suceda en el corto plazo. Así lo analizaron especialistas en economía de San Juan.

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Consultados por DIARIO DE CUYO, Gustavo Ruiz Botella licenciado en economía y analista de mercados; y Marianela Gayá, licenciada en economía e integrante de Fórmula Asesores Financieros, coincidieron en que el escenario actual no presenta las seguridades económicas como para lograr una inflación tan baja en el país. Esto está atado no solo a factores nacionales, sino también a un contexto internacional del cual Argentina no puede mostrarse ajena, ya que el impacto es real.

El especialista en economía Eduardo Coria Lahoz fue más concreto y puntual: “Para lograr una inflación 0% se debe reabsorber la masa monetaria excedente que existe en el país. Lograr un dato así llevará de uno a dos años”.

“Desde abril del año pasado la inflación viene aumentando en el registro mensual, en parte por la modificación del esquema cambiario en ese momento, el desarme de LEFIS que introdujo mucha volatilidad en las tasas al pasar a ser endógena, y por la demanda de dólares en contexto preelectoral. Todos estos cambios y volatilidad ‘setean’ las expectativas de los consumidores, es decir lo que esperan que pase hacia adelante. Esto es lo que hoy está manteniendo una inercia inflacionaria que cuesta romper”, explicó Gayá.

Precisamente si se tienen en cuenta las proyecciones, en ninguna de las publicadas hasta el momento se considera la posibilidad de tener mediciones menores al 1% mensual. Para tener una idea, el informe del REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) del Banco Central de febrero de este año proyecta una inflación acumulada anual para el 2026 del 26,1%; mientras que la proyección de algunas consultoras, como Equilibria, señala una variación del IPC anual del 32%.

Ambos datos reflejan variaciones mensuales de la inflación por encima del 1%; mientras que consultoras privadas estiman una dato cercano al 3% para marzo, motivado prácticamente por condiciones estacionales (inicio de clases) y el incremento del valor internacional del petróleo (que se traslada al valor de los combustibles).

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“Llegar al 0% para la mitad del año es complicado. Tendría que bajar un punto por mes, pero nunca sería cero. Me parece muy arriesgado, pero si no sucede nada raro hasta fin de año la medición podría estar cercana al valor. Sin embargo, aún queda mucha liquidez en el sistema, mucho título público que se está venciendo y no lo están pagando y ese dinero se está yendo al consumo. Todo eso hace que no sea fácil llegar a la inflación cero en tiempos cortos”, precisó Ruiz Botella.

El comportamiento de la sociedad a la hora de consumir también tiene su efecto en el IPC. Gayá destaca que la gente continúa cubriéndose ante la incertidumbre, la volatilidad, la falta de confianza a las políticas económicas y la poca previsibilidad que tienen algunos sectores. El factor internacional también es determinante, mucho más si se extiende el conflicto en Medio Oriente y con ello su impacto en el valor del petróleo y los costos energéticos.

Superávit sostenido y reservas positivas, parte de las condiciones necesarias para una inflación 0%

Para lograr el dato inflacionario que vaya a tono con las declaraciones presidenciales se deben dar una serie de condiciones necesarias y propicias. Mantener el superávit fiscal primario en el tiempo, acumular reservas positivas (netas) en el Banco Central y estabilizar las expectativas nominales sin shocks cambiarios son algunos de los escenarios que deberían no solo darse, sino sostenerse en el tiempo, con una proyección a mediano y largo plazo.

Además, debería de disminuir la presión de algunos rubros como alimentos, tarifas de servicios y tipo de cambio, panorama que al menos en los próximos meses no se estaría dando, más si se tiene en cuenta que el tipo de cambio continúa atrasado y aun existe el cepo para personas jurídicas.

Hay un punto a considerar y que no es menor. Tener una inflación en el orden del 0% no sería del todo un dato alentador. “Una inflación 0 en estos momentos podría traer más estancamiento”, destacó Ruiz Botella. Si no hay dinero la demanda baja, por lo que también debe bajar la oferta, que no se termina traduciendo en una reactivación en el consumo, sino en todo lo opuesto.

Embed ARITMÉTICA INFLACIONARIA

A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo...

Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras… https://t.co/0p24KIxiSI — Javier Milei (@JMilei) March 17, 2026

Sin embargo, en Nación celebran el dato que publicó Indec sobre la inflación mayorista. “Aritmética inflacionaria. A continuación, presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo... La inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran, pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas“, escribió Javier Milei en su cuenta de X, una de las principales figuras en hacerse eco del dato.