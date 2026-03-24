La Cámara Minera creó una comisión de Logística e Infraestructura para planificar obras

San Juan tiene 4 proyectos de cobre a gran escala, cuatro minas de oro activas y productores de cal de tamaño mediano y grande. Sin que todos estos polos productivos estén trabajando activamente, la necesidad de infraestructura ya se siente en la provincia y esto genera la necesidad de mayor y mejor planificación.

Inversiones en pausa y estrategias para ganar mercado, la realidad de uno de los pocos tambos lecheros de San Juan

Lo que sucedió luego del anuncio de Vicuña de que iba a construir una línea de alta tensión de 500 kV, cuando hubo cruces entre interesados públicos y privados por cómo será su uso, dejó en claro que la nueva demanda requerirá de más diálogo. Incluso dentro de los actores de la industria minera.

Así, desde la Cámara Minera de San Juan , anunciaron la creación de una nueva comisión interna, de Logística e Infraestructura. Se suma a otras cinco que ya funcionaban dentro de la entidad y al igual que estas, tendrá participación de voceros de distintas empresas operadoras y exploradoras del sector.

Sandra Barceló, directora ejecutiva de la cámara, confirmó que este espacio está avanzado, fue autorizado por la comisión directiva y los integrantes de la organización estaban decidiendo quiénes iban a ser los integrantes directos. Cada uno de estos representará a las empresas que son parte de la institución.

El objetivo principal que van a tener es discutir qué obras hacen falta, cuál es la prioridad de cada una de ellas y entablar diálogo tanto interno como con el Estado. Buscarán que de esta comisión surjan planes de trabajo que contemplen las necesidades tanto de las mineras como de la sociedad en general, para que el crecimiento que se dé en la provincia sea de beneficio para todos.

Cómo trabajará la nueva comisión de Logística e Infraestructura

La nueva comisión se sumará a las existentes, que son Innovación y Desarrollo, Asuntos Legales, Comunicación, Joven y Datos y Estadística. Entre febrero y marzo los integrantes de la cámara se reunieron y aprobaron el formato de trabajo nuevo para este espacio.

Barceló adelantó que “al ser parte de un cuerpo colegiado funciona bajo un esquema de decisiones colectivas y no unilaterales”. Así, los socios tendrán un vocero en la mesa para que planteen cuáles son sus necesidades y prioridades para el futuro en materia de obras viales, logística, obras eléctricas, infraestructura ferroviaria y otras áreas que necesitará la industria minera.

La tarea principal, explicó, será “relevar qué obras son necesarias y en qué plazos, entendiendo que la minería requiere de una planificación de largo plazo y que las obras deben escalarse según la etapa de cada proyecto”.

Con esto se refiere a que, por ejemplo, en el sur de la provincia será necesario aumentar el suministro de gas para la industria calera, que espera crecer para el cobre. Pero tendrán en cuenta que la demanda de las minas del metal conductor, tanto si empieza una, dos o varias más a producir, está toda propuesta a partir del 2030. Y este insumo en particular es necesario cuando se está extrayendo mineral.

Otro de los ejes de trabajo es que la comisión debe enfocarse en el diálogo público-privado. Muchas de las necesidades en materia de infraestructura tienen que ver con obras que corresponden tanto a Nación, la provincia como a municipios, por lo que desde la cámara deberán trabajar con cada una de estas áreas del Estado.

Barceló explicó que “el objetivo es sentarse con los actores específicos del estado para definir objetivos, estadios de tiempo y las obras necesarias para que los proyectos cumplan con sus compromisos asumidos”. Esto permitirá un crecimiento más ordenado de la provincia, pero también facilitará que se den las inversiones en los tiempos planificados.

Es que San Juan tiene limitaciones de infraestructura en varios puntos para que den inicio las nuevas minas y se reactive o amplíe la capacidad de las instaladas. Esto es algo que ya han señalado tanto empresarios como el Estado. Un ejemplo es la necesidad de una conexión con tren de carga de mayor capacidad, ya que el actual se encuentra saturado.

Este tipo de obras que faltan pueden demorar tanto el avance de la actividad minera directa como del sector industrial y de proveedores. Así lo han indicado instituciones empresariales locales, que señalaron tanto la infraestructura ferroviaria como de rutas, tanto existentes como la Ruta 40 norte o conexiones nuevas como la que conecta Barreal con Los Berros.

Un plan de trabajo abierto

Sandra Barceló explicó que buscan trabajar con criterios de “acceso abierto, previsibilidad y desarrollo integral para la provincia”. Buscan que bajo estos ejes se genere un plan de trabajo con las autoridades.

Esto implica que las obras que la minería identifique deben ser útiles para el resto de la población y deben cumplir con criterios que permitan crecer no solo a este sector, sino también otros, tanto industriales como agrícolas o de turismo.

Para eso, explicó la directora ejecutiva, buscarán mantener un diálogo permanente con las autoridades. Una vez que hayan terminado de definir quiénes integrarán la comisión, empezarán a trabajar bajo criterios técnicos y estratégicos, para que resulte en una colaboración público privada.

El caso de la línea de 500 kV que construirá Vicuña

Parte de la infraestructura que necesita San Juan para avanzar en su desarrollo minero e industrial tiene que ver con más líneas eléctricas. A su vez, hay proyectos que no pueden empezar sin tener ese tipo de obras listas. Este es el caso de Vicuña, que deberá construir un tendido de 500kV, que pasará a ser parte del sistema público, para iniciar su operación.

El caso de la minera que gestionan BHP y Lundin en San Juan es clave porque muestra cuán urgente son las mejoras en obras públicas, pero también cómo debe avanzar la coordinación a nivel local y nacional. Es que la empresa recibió la autorización del ENRE (Ente Nacional de la Regulación Eléctrica) para construir una línea nueva y mejorar una que ya está en uso en la provincia. A cambio, les permitieron usar hasta el 90% de la nueva capacidad se genere por la inversión.

Esto, si bien implica nueva infraestructura que será para la provincia y el país con aportes de fondos privados, generó cruces por lo que sucederá a futuro. El EPRE solicitó una audiencia pública, para ser parte de la discusión sobre el uso que se le dará a la línea y también hubo reclamos de otras empresas mineras que pidieron revisar cuánto iba a poder disponer Vicuña Corp de la capacidad nueva que se genere.

En el futuro se esperan más discusiones de este tipo, ya que a su vez es la primera vez que en la provincia hay tantos desarrollos mineros a la vez en instancias parecidas. Solo en cobre están Los Azules, Vicuña, El Pachón y Altar en estadios avanzados, mientras en oro Veladero ampliará su capacidad, Gualcamayo invertirá para explotar una parte totalmente nueva del yacimiento y se reactivaron Casposo y Hualilán.