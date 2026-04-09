    • 9 de abril de 2026 - 08:02

    La Cámara Minera de San Juan respaldó la reforma de la Ley de Glaciares y destacó la importancia de "reglas claras"

    La entidad minera valoró la eliminación de ambigüedades en la normativa y destacó el rol del Gobierno de San Juan en el proceso.

    Minería en San Juan.

    Minería en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras la reciente aprobación en el Congreso de la actualización de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, la Cámara Minera de San Juan expresó su respaldo a la iniciativa y subrayó la necesidad de contar con un marco normativo claro para el desarrollo de la actividad.

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    A través de un comunicado, la entidad destacó que la modificación de la norma permitió “remover ambigüedades” que generaban incertidumbre en su aplicación, un aspecto considerado clave para avanzar en proyectos de largo plazo vinculados al sector minero.

    En ese sentido, resaltaron el rol del Gobierno provincial en el proceso, al impulsar el diálogo con el Gobierno nacional para alcanzar precisiones en la interpretación de la ley. Según señalaron, el resultado fue producto de un trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado y actores involucrados, en lo que definieron como un ejemplo de “federalismo concertado”.

    Desde la Cámara Minera también remarcaron que la previsibilidad normativa es una condición fundamental para fomentar inversiones. En esa línea, consideraron que establecer criterios claros tanto para la protección ambiental como para los procesos de evaluación contribuye a generar condiciones adecuadas para el desarrollo.

    Asimismo, el documento pone el acento en la importancia de fortalecer el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales, en consonancia con lo establecido por la Constitución Nacional. También se destacó la necesidad de consolidar herramientas técnicas, como los estudios de impacto ambiental, para evaluar cada proyecto en base a evidencia científica.

    Finalmente, la entidad reafirmó su postura sobre la minería como una actividad capaz de convivir con otras economías regionales, al tiempo que puede aportar inversión, empleo y crecimiento tanto para San Juan como para el país.

    Ley glaciares Abril 2026.docx

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