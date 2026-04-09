La industria encadenó en febrero su octava caída interanual al hilo y el sector automotriz se hundió hasta 24%

La industria encadenó en febrero su octava caída al hilo, al comparar con el 2025, y entre los sectores más perjudicados se encontró el sector automotriz que se hundió hasta 24%, seguido por equipamiento , maquinarias , y textil . Comparado mes contra mes, febrero cayó versus febrero, un 4% y así dejó atrás el leve rebote de inicios de año cuando subió 3,1%, informó en esta jornada el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina ( INDEC ).

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En el segundo mes de 2026, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) se derrumbó 8,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado del primer bimestre de 2026 se contrajo 6%, comparado a igual periodo del año pasado. Además, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 4% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo marcó una variación positiva de 0,2% comparado con enero.

El desplome anual fue particularmente agudo en sectores clave como la producción de equipos y aparatos (-24,6%), el rubro automotor (-24%), la industria textil y de calzado (-22,6%) y la fabricación de maquinaria (-20%). Mientras otros segmentos como muebles (-12,3%) y minerales no metálicos (-10,1%) también operaron con fuertes pérdidas, la refinación de petróleo y productos químicos se posicionó como la única excepción con un leve crecimiento del 2,7% , en un contexto donde incluso el consumo básico de alimentos y bebidas se retrajo un 7,2%.

El valor de 100, de la serie original, implica que la producción industrial manufacturera regresó a niveles de salida de la pandemia (invierno de 2020) , borrando el crecimiento acumulado entre 2021 y 2023, y situándose incluso por debajo de 2018-2019.

Dentro de la fabricación de maquinaria y equipo, la principal incidencia negativa se observó en la fabricación de maquinaria agropecuaria, que registra una disminución interanual de 37,7%. Esto sucedió ante una menor producción y venta , principalmente, de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, relevaron desde el INDEC.

La producción de aparatos de uso doméstico tuvo en febrero una disminución interanual de 38%, debido principalmente a una menor fabricación de heladeras y lavarropas. Según fuentes consultadas, se registró una mayor competencia de productos importados.

Dentro de la fabricación de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes en febrero hubo una caída interanual de 24,6%. La fabricación de vehículos automotores registró una baja interanual de 29,9%. "Se observa una menor cantidad de unidades producidas de automóviles, utilitarios y de vehículos de transporte de carga y pasajeros", informaron desde la misma entidad.

Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en febrero hubo una fuerte caída en las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales de 45,9%. Asimismo, se registró una menor participación en las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales respecto al total de ventas de unidades a concesionarios, representando el 30,9% en el primer bimestre del año.

Por su parte, también hubo una baja interanual en la cantidad de unidades exportadas de automóviles y de utilitarios de 37,2% y 24%, respectivamente. Dentro de las causas está la baja interanual principalmente en los envíos a unidades de Brasil, país que muestra una disminución interanual en febrero de 25,7%.

La producción de otros equipos, aparatos e instrumentos tuvo en febrero una caída interanual de 24,6%. La principal incidencia causa es una baja en la fabricación de equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos que registra una disminución interanual de 50,1% en febrero, debido principalmente a una menor producción de celulares.

Por último, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado registra una caída interanual de 18,2% en febrero. La fabricación de prendas de vestir, tuvo una disminución interanual de 14,2%, mientras que la fabricación de calzado y sus partes cayó 26,6% para la misma comparación. Según fuentes consultadas, se observó una mayor competencia de productos importados.

La producción de tejidos y acabado de productos textiles, que constituye la principal incidencia negativa, tuvo una disminución interanual de 47% en febrero, mientras que la producción de hilados de algodón muestra una caída interanual de 30,7%. Según empresas consultadas, los fabricantes nacionales enfrentan una menor demanda.