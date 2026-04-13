La informalidad laboral llegó al 43% y golpea más a mujeres y jóvenes

La informalidad laboral subió al 43% según el INDEC y afecta sobre todo a mujeres y jóvenes, con niveles que superan el 57% en menores de 29 años.

La informalidad laboral en Argentina alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto implica que 5,8 millones de personas trabajan sin aportes jubilatorios ni cobertura de salud, reflejando una problemática estructural que se profundiza.

La informalidad laboral impacta más en mujeres y jóvenes El informe oficial muestra que la informalidad laboral afecta más a las mujeres, con una tasa del 44,5% frente al 41,8% en hombres. La situación es aún más crítica entre las más jóvenes: las mujeres de hasta 29 años registran un 57,9%, mientras que en mayores de 65 años el índice trepa al 61,6%.

Por edad, los datos también son contundentes: la informalidad alcanza el 58,4% entre los menores de 29 años, mientras que en el segmento de 30 a 64 años baja al 37,6%. Entre los mayores de 65, en tanto, se mantiene en torno al 58%, lo que evidencia las dificultades para acceder a empleos registrados en los extremos etarios.

Sectores con mayor nivel de empleo no registrado Al analizar por actividad, la informalidad laboral alcanza su punto más alto en el servicio doméstico, con un 78% de trabajadores sin registrar. Le siguen la construcción (73,8%), los hoteles y restaurantes (59,7%) y el comercio (52,6%), sectores históricamente marcados por alta rotación y baja formalización.