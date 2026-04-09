Las pymes de San Juan apuestan a digitalizarse, pero necesitan reforzar las bases

El Ministerio de Producción lanzó en 2025 un programa para llevar más capacidad de IA a las pymes y emprendedores sanjuaninos, en el que el primer paso fue un diagnóstico. No se trató de una encuesta simple, sino un trabajo exhaustivo con 40 firmas de distintos sectores, donde analizaron la situación real sobre su madurez digital .

El resultado que obtuvieron habla de un ecosistema privado donde existe predisposición a adoptar nuevas formas de tecnología, una conciencia clara de que todavía deben crecer y aprender, solo una de cada seis está generando ventajas competitivas con estas herramientas. Además, detallaron que un paso crítico es ayudarlos a crear una base donde desarrollar las herramientas.

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Dirección de Economía del Conocimiento, presentará los datos completos del estudio que realizaron cuando lance la segunda parte del programa. Como adelanto, las autoridades detallaron a DIARIO DE CUYO algunos de los resultados obtenidos, que muestran “una base donde es posible construir”, según los primeros análisis.

El Diagnóstico de Madurez Digital le permitirá a la Secretaría Ciencia, Tecnología e Innovación tener una base con evidencias para continuar con el programa de educación en uso de IA. Fue un proceso que inició en septiembre, con la inscripción y selección de pymes y emprendedores que sean representativos de la economía local.

Para eso seleccionaron por rubros pero también por la ubicación en la provincia, de entre más de un centenar de propuestas voluntarias. En total eligieron 40 casos, que permitieron también a los mismos emprendedores tener información real y fundamentada sobre su situación digital, un proceso que puede ser muy costoso e inaccesible si se hace con consultoras privadas.

La evaluación, explicaron, tuvo en cuenta “las herramientas que utilizan a diario y sus procesos internos, hasta cómo emplean los datos para tomar decisiones y la percepción de su negocio en el entorno digital”. El proceso tuvo etapas en las que contestaron una encuesta pero también trabajaron con personal capacitado para analizar la información.

Los resultados del diagnóstico

Tras el trabajo detectaron que las pymes presentan en conjunto “un estadio de madurez digital que podemos caracterizar como transición temprana”. Con esto se refieren a que la mayoría reconoce la necesidad de cambio digital, pero todavía no convirtieron esa conciencia en capacidades instaladas o estructuras de decisión basada en datos.

Uno de los puntos que resaltaron es que solo una de cada seis organizaciones está empezando a generar ventajas comeptitivas reales gracias a su transición digital. El resto, en cambio, en su mayoría avanzó y no está en un punto cero, pero todavía no consolidan las bases para el crecimiento digital.

Los perfiles predominantes son “pymes regionales de sectores tradicionales: manufactura, construcción, agro, salud, servicios profesionales y logística”. En estos lo que encontraron es que utilizan herramientas digitales, pero lo hacen de forma fragmentada. Esto termina resultando en que no tienen procesos estandarizados antes de utilizar herramientas digitales y no tienen una fuente única para tomar decisiones.

Otro de los puntos que encontraron en el estudio es que existen planes concretos dentro de las empresas analizadas. Según pudieron relevar, encontraron que tenían intenciones de implementar software empresariales, incorporar inteligencia artificial, construir tableros de control y otras mejoras.

El obstáculo con el que se toparon las empresas consultadas, al menos en su mayoría no tenían las estrategias para lograrlo por el momento. Según pudieron analizar, “la mayoría de las empresas tienen que trabajar los cimientos para sostener esas iniciativas”.

En el diagnóstico llegaron a la conclusión de que la brecha entre las expectativas de las pymes y la consolidación de las bases era una prioridad a la hora de trabajar desde la secretaría y el programa. “Debe ser bien gestionada a fin de evitar el riesgo de frustración tecnológica”, agregaron.

Las malas decisiones en etapas tempranas pueden llevar a “invertir en soluciones avanzadas sobre bases débiles, con el consiguiente retroceso en la confianza hacia la transformación digital”, detallaron. Por eso, explicaron, es central aprovechar los objetivos de los empresarios, hacer un trabajo progresivo y aprovechar que existe una apertura al aprendizaje.

Sobre esto, aseguraron, que exista un diagnóstico es “representa un punto de inflexión”. Remarcaron que “el hecho de que más de 40 empresas hayan participado y completado el proceso estructurado de evaluación sugiere que existe una predisposición al cambio”.

Los pasos que vienen

El diagnóstico de madurez fue el primer hito del programa de fortalecimiento de IA y habilidades digitales que diseñó el Ministerio de Producción en 2025. El objetivo de la Estrategia Provincial en Inteligencia Artificial es que el sector MiPyme tenga acceso a las herramientas potenciadas con esta tecnología y puedan adoptar todas las capacidades en el corto y mediano plazo.

El objetivo es que el sector productivo no se quede afuera y se mantenga competitivo. Es que las empresas grandes y algunas medianas están avanzando e invirtiendo en su capacidad digital y si los sectores más chicos de la economía no logran hacerlo a un ritmo similar, pierden competitividad.