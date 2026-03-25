    • 25 de marzo de 2026 - 08:34

    Ley de Glaciares: comienza hoy la ronda de oradores, con 200 de forma presencial

    La Libertad Avanza diseñó un sistema mixto de dos jornadas: una presencial y otra virtual, rechazado por los ambientalistas y por algunos sectores opositores.

    Con más de 100 mil inscriptos, a Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde&nbsp;pondrán exponer unos 400 oradores, de los cuales&nbsp;200&nbsp;lo harán este miércoles desde las 10 en forma presencial, otros&nbsp;200 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

    Con más de 100 mil inscriptos, a Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde pondrán exponer unos 400 oradores, de los cuales 200 lo harán este miércoles desde las 10 en forma presencial, otros 200 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

    Foto:

    La Cámara de Diputados abrirá hoy a las 10 la primera audiencia sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, que tendrá en su primera jornada, que será presencial, 200 oradores, y mañana otros 200 en una reunión pública que se hará en forma remota.

    Leé además

    La necesidad de Chile de contar con una ley de glaciares como la que se discute en Argentina
    Petróleo.

    A cuánto cotiza el barril de petróleo en medio del conflicto de Medio Oriente

    Con más de 100 mil inscriptos, a Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde pondrán exponer unos 400 oradores, de los cuales 200 lo harán este miércoles desde las 10 en forma presencial, otros 200 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

    Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentadas por particulares para suspender esas reuniones públicas, quedaba otra presentada por organizaciones ambientalistas sin resolución hasta hoy, miércoles.

    La limitación de los oradores, así como la cantidad de asesores por bloque, será un tema de polémica en la primera etapa de la reunión, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria y la izquierda reclamarán la extensión de esas audiencias.

    Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, ratificaron anoche que las exposiciones presenciales estarán a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico, y que el ingreso a la HCDN se habilitará a las 9:00 h y se realizará por la intersección de las calles Mitre y Riobamba.

    En una publicación de la red social X, se recordó que “solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas”.

    Además, señalaron que “la actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con la cobertura de la prensa acreditada”.

    De igual forma, tal como establece el reglamento, todos los diputados tendrán acceso a la sala. Para garantizar la comodidad de expositores y diputados, y atento a las características del lugar, se solicita a los bloques políticos limitar el ingreso de asesores al número que les ha sido comunicado oportunamente”, agregaron.

    Los expositores no podrán extenderse más de cinco minutos y, para eso, tanto Peluc como Mayoraz tendrán que ser estrictos con los tiempos en los que podrán hablar los oradores debido a que, en caso contrario, será difícil que este miércoles puedan exponer casi 200 personas de las 24 jurisdicciones.

    Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

    Justicia

    Un grupo de particulares presentó una demanda que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó la medida solicitada para suspender las audiencias públicas presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto con la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

    También pidieron una medida cautelar las organizaciones ambientalistas, en una presentación que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se ha expedido sobre ese pedido.__IP__

    Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace solicitaron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    anses

    ANSES: cronograma de pagos de abril con aumento y bono confirmado

    Camión de distribución de La Serenísima.

    Nuevo dueño para La Serenísima: Danone y Arcor se quedan con 100% de la empresa láctea

    CAME afirmó que medio millón de personas viajaron el fin de semana largo.

    Más de un millón de turistas viajaron en el fin de semana largo, según los números de la CAME

    Autoridades de Banco Macro.

    Banco Macro celebra 20 años en la Bolsa de Nueva York: solidez internacional y compromiso con el futuro de Argentina