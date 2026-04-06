Loma Negra, que posee una planta en San Juan, volvió a manos argentinas después de 21 años

Tras negociaciones que llevaron varios meses y al final llegaron a buen puerto, el grupo inversor que encabeza Marcelo Mindlin ingresó como accionista al poderoso holding InterCement, que posee la tercer cementera de Brasil y es dueño de Loma Negra , líder del mercado argentino con una participación del 45%.

De esta manera, Loma Negra, fundada en 1926 por Alfredo Fortabat, cuya viuda Amalita, la llevó a liderar el negocio en el país y fue vendida al grupo Camargo Correa en 2005, vuelve después de 21 años a manos argentinas. Mindlin fue designado presidente de InterCement.

El proceso arrancó tras una restructuración de la deuda de InterCement que se acercó a US$ 1.500 millones . Ese holding pertenece a la familia Camargo Correa. A su vez Loma Negra pudo mantener en el país una situación financiera y económica que no fue afectada por las desventuras del holding al que pertenece.

El vehículo inversor se llama Latcem y está liderado por Mindlin e integrado por el fondo Redwood Capital Management y los chilenos Moneda–Patria Investments. Desde esta tarde, como se comunicó a la CNV, se convirtió en el accionista mayoritario de InterCement y Loma Negra.

“El cambio de accionistas es consecuencia del plan de reestructuración de deuda aprobado por la justicia de San Pablo, que permitió estabilizar la situación financiera de InterCement, holding que posee además la participación mayoritaria en Loma Negra”, se señaló en un comunicado.

El ingreso de un nuevo grupo inversor

Mindlin ya tiene experiencia en las negociaciones con brasileños, En 2016 y con casi US$ 900 millones se alzó con los activos de Petrobras en Argentina. Fue el puntapié para la transformación de su controlada Pampa Energía en una de las tres principales empresas productoras de gas natural. Es un actor clave a través de TGS en el transporte de gas, además de liderar en la construcción de gasoductos como el Perito Moreno. Proyecta una planta de fertilizantes nitrogenados.

Mindlin afirmó: “Tras muchos años de estrés financiero, hoy InterCement cuenta con una estructura de deuda sostenible que le permite enfocarse en el crecimiento. El desafío es fortalecer la operación, sostener el empleo y consolidar una compañía líder en la región, con una visión de largo plazo”.

Y agregó: “Ya ocurrieron procesos similares en la Argentina, como el caso de Petrobras Argentina. InterCement y Loma Negra abren hoy una oportunidad comparable para incorporar capital argentino en una de las empresas más representativas de la industria nacional”.

En cuanto la deuda de InterCement, quedó reestructurada con un cupón del 6,75%, “dejando a InterCement con un perfil sostenible y sin vencimientos en los próximos cinco años. Además, los nuevos accionistas realizaron un aporte de capital fresco por 110 millones de dólares que permite reforzar el capital de trabajo y asegurar una transición ordenada”, se señaló.

La historia de Loma Negra arranca cuando Alfredo Fortabat descubre la piedra caliza en la localidad Loma Negra en Olavarría. La empresa se expandió en distintas fábricas como las ubicadas en Barker, cerca de Tandil, en San Juan, Zapala (Neuquén) y Catamarca.

Luego compró otras cementeras como Cementos San Martín en Paraná, tiene el ferrocarril Ferrosur Roca que conecta a todas sus plantas y una recicladora, Recycomb que convierte los residuos en combustible alternativo que utilizan sus fábricas. Entre sus activos figura también un centro logístico de última generación en la bonaerense Cañuelas.

La expansión de la cementera

Pero el gran salto fue en 1998 cuando creó Lomax, los camiones que llevan directamente el hormigón a las obras y que revolucionó los métodos de construcción. En paralelo creó un centro de investigación y desarrollo que es único en América Latina y sirve para definir el tipo y las cantidades de cemento según cada obra de construcción. Desde 2017 Loma Negra cotiza en Wall Street.

La empresa invirtió US$ 320 millones en 2021 para ampliar la planta L'Amali en Olavarría y aumentar 40% su capacidad de producción. La firma emplea a 2.906 personas, 1829 en Loma Negra y otras 1.077 en Ferrosur. Dispone de nueve plantas de cemento, una capacidad instalada de 10,2 millones de toneladas y una participación de mercado del 45%, lo que consolida su posición de liderazgo en el mercado argentino.

A su vez, InterCement es la tercera mayor productora de cemento de Brasil. Cuenta con 14 unidades industriales, de las cuales 10 están en operación, una capacidad instalada de 16,3 millones de toneladas y una participación de mercado del 13%, con ventas de 8,5 millones de toneladas en el último año. Sus operaciones están distribuidas en diez estados, con cobertura de distribución en todas las regiones de Brasil.

La compañía cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas: inició sus actividades en 1974, en el interior del estado de San Pablo, y desde entonces ha consolidado una presencia relevante en el mercado local. A través de las marcas Cauê, Goiás y Zebu, atiende a clientes de distintos segmentos, desde el pequeño comercio hasta grandes proyectos de infraestructura.