Luis Caputo defendió el modelo y admitió impacto desigual en sectores

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió el rumbo del programa económico del Gobierno y aseguró que la recuperación será desigual entre sectores , en el marco de un cambio de modelo que, según explicó, ya comienza a mostrar resultados en algunos rubros.

Javier Milei regresó a la Argentina y retoma la agenda en medio de fuertes desafíos económicos

Durante una entrevista, el funcionario sostuvo que “la economía no es para todos igual” y que mientras algunos sectores ya perciben mejoras, otros necesitarán más tiempo para recuperarse. En ese sentido, planteó que el país atraviesa una transformación estructural.

Caputo también cuestionó la gestión anterior al afirmar que existía un sistema “proempresario” y no promercado , lo que —según su visión— generaba escasez y encarecía productos. “Hoy vamos hacia un modelo con mayor calidad, variedad y mejores precios”, remarcó.

Además, apuntó contra el comportamiento de algunos empresarios y señaló que la adaptación al nuevo esquema dependerá de cada sector , sin intervención directa del Estado.

El ministro se refirió a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y destacó que busca fomentar el empleo formal , con una fuerte reducción en las cargas laborales. “Antes pagabas 18 puntos y ahora son 2”, explicó.

En paralelo, los últimos datos del INDEC mostraron que la actividad económica creció 1,9% interanual en enero y 0,4% respecto al mes anterior, alcanzando, según Caputo, un nuevo máximo histórico.

Sin embargo, el informe también reflejó una recuperación dispar: sectores como agricultura y minería crecieron, mientras que comercio, industria y servicios públicos registraron caídas, evidenciando el impacto desigual del proceso económico.

El ministro concluyó que se trata de un proceso gradual y que las condiciones ya están dadas para una mejora sostenida, aunque aclaró que los resultados no serán inmediatos para todos.