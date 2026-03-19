    • 19 de marzo de 2026 - 12:39

    Naturgy San Juan incorpora tecnología de vanguardia para reducir los tiempos de interrupción del servicio eléctrico

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    Con el objetivo de optimizar la respuesta ante incidencias y fortalecer la confiabilidad de la red, Naturgy anuncia el avance en su plan de instalación de detectores de paso de falla (o indicadores de paso de falla) en sus líneas de distribución de media tensión.

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    Estos dispositivos inteligentes actúan como señales estratégicas en la red, permitiendo a la compañía identificar con exactitud el tramo por donde circuló una corriente de cortocircuito. Ya sea por causas climáticas como vientos y tormentas, o por componentes defectuosos—, el detector se activa mediante señales visuales (LED o bandera) o alertas remotas.

    “A través de esta innovación, reafirmamos nuestro compromiso con la mejora continua de la infraestructura eléctrica, aplicando soluciones tecnológicas que mejoran la calidad del servicio para todos los sanjuaninos”, afirmó Eduardo Stocco, director de la unidad de Redes de Electricidad de Naturgy San Juan.

    Beneficios directos para el usuario y la operación

    La implementación de esta tecnología representa un salto cualitativo en la gestión de la red eléctrica, destacándose los siguientes puntos:

    • Rapidez en la reposición: al indicar que la falla ocurrió "aguas abajo" de su posición, permite localizar el tramo afectado sin que las cuadrillas deban recorrer la línea completa, acelerando las tareas de reparación.
    • Menor duración de los cortes: el acotamiento de la zona de búsqueda se traduce en una recuperación más rápida del suministro para los hogares y comercios afectados.
    • Eficiencia operativa: optimiza el uso de vehículos y las horas de trabajo del personal técnico al evitar recorridos innecesarios.
    • Resiliencia ante contingencias: resultan fundamentales durante eventos climáticos severos, donde suelen producirse múltiples fallas simultáneas que requieren una clasificación y atención inmediata.
    • Calidad del servicio: esta inversión contribuye directamente a la mejora de los indicadores internacionales de continuidad del suministro (SAIDI y SAIFI).

    Los nuevos equipos están siendo instalados estratégicamente en: Valle Fértil, Calingasta, Jáchal, Albardón, Sarmiento y Zonda.

    Para más información sobre la compañía, visitar: https://www.naturgysj.com.ar/

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