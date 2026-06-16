Nueva caída del riesgo país y para un economista "hay una ventana de oportunidad que hay que aprovechar"

Con la baja del riesgo país a los 425 puntos básicos, el economista, Santiago Casas, comentó que, "Argentina necesita volver a los mercados de deuda".

La caída del riesgo país argentino hasta los 425 puntos básicos representa una señal positiva para la economía y abre una oportunidad para que el país vuelva a financiarse en los mercados internacionales. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Santiago Casas.

Santiago Casas afirmó que, "es una gran noticia la caída del riesgo país" y explicó que, "básicamente se debió al ajuste de calificación que hizo S&P". Según desarrolló, el descenso es clave porque "Argentina necesita volver a los mercados de deuda".

La necesidad que tiene Argentina de acceder al financiamiento externo En ese sentido, remarcó que el acceso al financiamiento externo es fundamental debido a que "Argentina tiene refinanciado el crecimiento de deuda externa en dólares" y advirtió que actualmente muchas necesidades del Tesoro terminan impactando sobre las reservas del Banco Central.

Para Casas, el contexto actual puede no repetirse en el futuro. "Yo creo que hay una ventana de oportunidad que hay que aprovechar", señaló. Incluso consideró que el escenario electoral de 2027 podría volver a generar incertidumbre en los mercados. "Yo creo que el riesgo país el año que viene puede estar incluso más alto", sostuvo.

El deseo del Gobierno de llegar a los 300 puntos podría ser un escenario improbable Además, advirtió que la estrategia oficial de esperar una caída hasta los 250 o 300 puntos básicos podría no concretarse: "Capaz se estacionen 400 puntos y ahí va a tener una complicación".