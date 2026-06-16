El fin de semana largo dejó $217 mil millones en Argentina, pero fue el de menor movimiento turístico del año: del detalle de San Juan

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes movilizó a casi un millón de turistas en todo el país y generó un impacto económico cercano a los $217 mil millones. Sin embargo, los números reflejaron el período de menor actividad turística entre los feriados de 2026.

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Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), unas 993.683 personas viajaron durante los tres días de descanso, generando un gasto total de $216.649 millones en destinos de todo el territorio nacional. Entre las opciones más elegidas se destacaron los destinos vinculados con la naturaleza, la nieve y distintos eventos deportivos.

El informe señaló que el movimiento turístico estuvo condicionado por varios factores. Las bajas temperaturas registradas en gran parte del país, el contexto económico y el inicio del Mundial de Fútbol 2026 influyeron en las decisiones de viaje de los argentinos.

Además, se observó una tendencia que viene repitiéndose durante el año: escapadas más breves, reservas realizadas a último momento y un consumo más moderado. La estadía promedio fue de apenas dos días, por debajo de los 2,3 días registrados en el mismo feriado de 2025.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $109.013, aunque en términos reales representó una caída del 3,5% respecto del año anterior. Aun así, el gasto total mostró una mejora real del 15,5% en comparación con el feriado por Güemes de 2025 considerado de manera individual.

Desde CAME explicaron que la comparación interanual debe tomarse con cautela, ya que en junio de 2025 los feriados de Güemes y del Día de la Bandera quedaron muy próximos entre sí, lo que impulsó un movimiento turístico mucho más amplio. Ese año, ambos fines de semana largos reunieron a más de 2,2 millones de viajeros.

Pese al menor flujo de visitantes, muchos destinos lograron mejorar sus niveles de ocupación gracias al turismo de cercanía y a las decisiones de viaje tomadas sobre la marcha, una modalidad que se consolida como una de las principales características del turismo interno argentino durante este año.

San Juan, con el deporte como gran motor del movimiento turístico

De acuerdo con el relevamiento de CAME, San Juan logró sostener un importante movimiento turístico durante el fin de semana largo gracias a una intensa agenda deportiva, cultural y recreativa desplegada en distintos departamentos de la provincia.

Entre los eventos más convocantes sobresalió la Copa Apertura Nacional de Patinaje Artístico, realizada en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, que reunió a más de 800 competidores. También tuvieron una fuerte participación el Nacional de Cadetes B de Balonmano, con cerca de 600 jugadores de todo el país; la Vuelta a San Juan Juvenil de ciclismo; el Desafío Cruz del Tacho de mountain bike y trail running en Pocito; y la segunda fecha del campeonato sanjuanino de automovilismo.

La agenda deportiva se completó con el encuentro solidario UVT Kids de hockey sobre césped, las finales de la Liga Femenina de Vóley Social, la carrera 10K San Juan por el aniversario de la fundación de la ciudad y las definiciones del Torneo Apertura de futsal y fútbol de la Liga Sanjuanina. Además, el estadio Aldo Cantoni fue escenario de una convocatoria especial para alentar a la Selección argentina en su debut en el Mundial 2026.

La actividad cultural también tuvo un papel relevante. Entre las propuestas destacadas figuraron las funciones de Carmina Burana en el Teatro del Bicentenario, la experiencia inmersiva Sismografía 1944, las muestras de la Casa Natal de Sarmiento, el Museo Franklin Rawson y el Centro Cultural Estación San Martín, además de ferias de emprendedores y artesanos.

En Valle Fértil hubo cabalgatas, destrezas criollas y espectáculos folclóricos, mientras que distintos departamentos organizaron encuentros gastronómicos, musicales y artísticos para complementar la oferta turística.

Según el informe de CAME, entre los atractivos más visitados de la provincia se destacaron el Parque Provincial Ischigualasto, conocido como Valle de la Luna; el Dique Punta Negra; el Parque Nacional El Leoncito; el Cerro Mercedario; la Ruta del Vino sanjuanina y los paisajes cordilleranos que caracterizan a la provincia.