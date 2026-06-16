Matías Soto: "Argentina no puede dejar de ser protagonista siempre"

Amante de todos los deportes. Con cuna y gloria en el motociclismo, Matías Soto ahora transita por el sendero del MTB y su pasión por las bicis como mecánico pero el fútbol lo atrapa, más si se trata de la selección: 'Argentina es Argentina, siempre protagonista. Eso ha renovado este ciclo de Scaloni y es el gran legado de Messi para todos los argentinos. Sentirnos orgullosos de ser argentinos y buscar siempre pelear hasta el final como en la vida misma. Eso genera este equipo campeón y pese a que no está en la categoría de los favoritos, esa forma de ser que recupermos, los va a poner en la pelea grande. Ellos ya ganaron todo pero Argentina es Argentina y la obligación es ir a full. Uno sabe que llevar los colores de tu país en donde sea, potencia todo. Ahora, ellos intentarán eso y volver a conmover a todo el país porque es la esencia del argentino'.