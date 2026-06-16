    • 16 de junio de 2026 - 06:54

    Diego Villegas: "Argentina tiene el privilegio de tener al mejor de todos"

    Polifacético, cantor, ex-futbolista y bien argentino, analizó lo que se vivirá en el Mundial con Argentina.

    Bien argento. Diuego Villegas lleva el sentimiento por la patria en la sangre y con eso tiene su visión del Mundial.

    Bien argento. Diuego Villegas lleva el sentimiento por la patria en la sangre y con eso tiene su visión del Mundial.

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    Por Ariel Poblete

    Diego Villegas está hoy en una faceta excepcional de su carrera artística. Pasó antes por el fútbol, hoy todo es folclore y una agenda que no se corta más. Y así como sus pilchas lo marcan, es argentino hasta la médula y como buen futbolero, combina todo eso para analizar a Argentina: 'Siempre vamos a dar la pelea hasta el final. Este equipo ganó lo que se propuso porque sienten la camiseta, porque son superprofesionales pero a la hora de éstos colores se transforman pero más que nada, porque tenemos al mejor del mundo. Un líder que no grita pero por el que todos dejan la vida en la cancha. Eso es Messi y los demás candidatos no lo tienen. A lo mejor, sin la potencia y la velocidad de antes pero con esa claridad mental que lo adelanta a todos. Es un privilegio poder haber disfrutado de Maradona en su momento y tener ahora, el placer de ver a Messi. Somos Argentina y tenemos al mejor. Eso nos hace siempre candidatos'.

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