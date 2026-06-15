Daniela Christiansson se fue de Argentina y encendió rumores de crisis con Maxi López

La familia de Maxi López y Daniela Christiansson vive días de cambios y emociones intensas. Tras una breve estadía en Buenos Aires junto a sus hijos , la modelo suiza decidió regresar a su tierra para resolver asuntos personales y laborales, lo que generó sorpresa y muchas preguntas entre sus seguidores.

El sábado, la noticia del regreso de Daniela a Europa empezó a circular en redes sociales, aunque al principio no hubo detalles claros sobre los motivos. Las primeras imágenes desde Suiza mostraron a la modelo disfrutando del verano europeo: pies en una pileta de agua cristalina, tardes soleadas y postales del lago con el Mont Blanc de fondo. Mientras tanto, en Argentina se sentía el invierno y el frío polar.

La partida de Daniela generó especulaciones sobre si la mudanza a la Argentina había quedado en pausa o si se trataba solo de una visita breve. Para despejar dudas, la propia modelo grabó un video y fue directa : “Hola a todos. Bueno, muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. No es que me fui”, aclaró.

“Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidar de ella y principalmente tengo que organizar todos los papeles para poder llevarla a Argentina ”, detalló Daniela, dejando en claro que el viaje es parte del proceso de mudanza y no un regreso definitivo.

Además, sumó una razón logística clave: “Organizar toda la mudanza y llevarnos todo lo que tenemos acá en Suiza para Argentina. Así que hay muchas cosas que hacer”. La modelo también mencionó compromisos laborales en Europa y la oportunidad de pasar tiempo con su familia y amigos antes de instalarse definitivamente en Buenos Aires.

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Mientras Daniela armaba cajas y cumplía con sus pendientes en Ginebra, Maxi López se mostró activo en redes sociales y dejó un mensaje cargado de afecto. El exfutbolista compartió una foto junto a la madre de sus hijos menores, ambos vestidos con camisetas azules de la Selección argentina del Mundial de México ‘86. Acompañó la imagen con dos emojis de las banderas de Argentina y Suiza, unidas por un corazón rojo. Como banda sonora, eligió “Argentino soy”, de La T y la M.

Daniela recibió la imagen de Maxi y la compartió con todos sus seguides con la inscripción “I miss you” (“te extraño”), dando por finalizada cualquier versión de ruptura entre ambos.