    • 15 de junio de 2026 - 13:24

    Daniela Christiansson se fue de Argentina y encendió rumores de crisis con Maxi López

    La modelo explicó los motivos de su viaje y el exfutbolista dejó un mensaje en sus redes sociales.

    Daniela Christiansson y Maxi López (Foto: capturas de redes sociales).

    Daniela Christiansson y Maxi López (Foto: capturas de redes sociales).

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La familia de Maxi López y Daniela Christiansson vive días de cambios y emociones intensas. Tras una breve estadía en Buenos Aires junto a sus hijos, la modelo suiza decidió regresar a su tierra para resolver asuntos personales y laborales, lo que generó sorpresa y muchas preguntas entre sus seguidores.

    Leé además

    Anne Schedeen y Alf.

    Murió Anne Schedeen, la inolvidable mamá de ALF

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

    Convocatoria para artistas: pinturas de Liliana Pontoriero

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sábado, la noticia del regreso de Daniela a Europa empezó a circular en redes sociales, aunque al principio no hubo detalles claros sobre los motivos. Las primeras imágenes desde Suiza mostraron a la modelo disfrutando del verano europeo: pies en una pileta de agua cristalina, tardes soleadas y postales del lago con el Mont Blanc de fondo. Mientras tanto, en Argentina se sentía el invierno y el frío polar.

    La partida de Daniela generó especulaciones sobre si la mudanza a la Argentina había quedado en pausa o si se trataba solo de una visita breve. Para despejar dudas, la propia modelo grabó un video y fue directa: “Hola a todos. Bueno, muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. No es que me fui”, aclaró.

    Qué dijo Maxi López sobre el abrupto regreso de Daniela Christiansson a Suiza

    “Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidar de ella y principalmente tengo que organizar todos los papeles para poder llevarla a Argentina”, detalló Daniela, dejando en claro que el viaje es parte del proceso de mudanza y no un regreso definitivo.

    Además, sumó una razón logística clave: “Organizar toda la mudanza y llevarnos todo lo que tenemos acá en Suiza para Argentina. Así que hay muchas cosas que hacer”. La modelo también mencionó compromisos laborales en Europa y la oportunidad de pasar tiempo con su familia y amigos antes de instalarse definitivamente en Buenos Aires.

    image

    Mientras Daniela armaba cajas y cumplía con sus pendientes en Ginebra, Maxi López se mostró activo en redes sociales y dejó un mensaje cargado de afecto. El exfutbolista compartió una foto junto a la madre de sus hijos menores, ambos vestidos con camisetas azules de la Selección argentina del Mundial de México ‘86. Acompañó la imagen con dos emojis de las banderas de Argentina y Suiza, unidas por un corazón rojo. Como banda sonora, eligió “Argentino soy”, de La T y la M.

    Daniela recibió la imagen de Maxi y la compartió con todos sus seguides con la inscripción “I miss you” (“te extraño”), dando por finalizada cualquier versión de ruptura entre ambos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Sabor y Estilo llega a la Estación San Martín - Imagen ilustrativa

    Sabor y Estilo llega con una edición recargada: charlas, rondas de negocio, más de 40 expositores y desfile, todo en un solo lugar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Oliver Tree.

    La historia de Oliver Tree, el cantante californiano que murió en el choque de helicóptero en Río de Janeiro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

    La última foto de Gaspi antes del accidente fatal de helicópteros en Río de Janeiro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Gaspi e Ibai Llanos.

    Emotiva despedida a Gaspi: youtubers e influencers lo homenajearon en las redes tras la tragedia en Brasil

    Por Redacción Diario de Cuyo