Pablo Karki: "Argentina juega sin esa urgencia del Mundial pasado"

Jachallero, futbolero a morir y analista de mil partidos, el periodista Pablo Karki no mezquinó sus ilusiones por Argentina y el difícil desafío de pelear el bicampeonato: 'Este equipo ganó todo lo que jugó. Scaloni le dio su sello, supo potenciar lo que Messi es y estamos en otro momento lindo en el que pelear el bicampeonato es posible. Se que Argentina no está en el mapa de los grandes favoritos pero este grupo ya juega sin esa presión del Mundial de Qatar y eso libera muchas cosas. La base ganadora parece intacta y por más que las lesiones hayan complicado la previa, por algo el técnico los bancó. Sabe lo que tiene. Si llama la atención lo de Senesi porque el jugador no compartió prácticas en los últimos días y pudo haberse jugado por otro de los que si lo hicieron y hasta jugaron como Giay por ejemplo. Pero Scaloni no decide por casualidad. Sabe lo que hace siempre'.