    • 16 de junio de 2026 - 08:07

    Uno por uno, los partidos de este martes 16 de junio: Argentina y Francia a escena en el Mundial 2026

    Los campeones del mundo y los subcampeones de Qatar 2022 harán su estreno este martes en la Copa del Mundo. También jugarán Irak-Noruega y Austria-Jordania por la primera fecha de la fase de grupos.

    Lionel Messi - Selección Argentina.

    Lionel Messi - Selección Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Copa del Mundo 2026 continúa este martes con una de las jornadas más atractivas de la primera fecha de la fase de grupos. Los focos estarán puestos en los estrenos de Francia y Argentina, dos de los principales candidatos al título, que comenzarán su camino en el certamen frente a Senegal y Argelia, respectivamente.

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    La actividad comenzará con el duelo entre Francia y Senegal por el Grupo I. El conjunto francés, liderado por Kylian Mbappé, buscará arrancar con una victoria ante un rival africano que suele ser protagonista en los grandes torneos internacionales.

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    La jornada también incluirá el encuentro entre Irak y Noruega, selección que tiene como principal figura al delantero Erling Haaland.

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    Más tarde será el turno de Argentina, que iniciará la defensa del título mundial frente a Argelia por el Grupo J. La Albiceleste, comandada por Lionel Messi, intentará dar el primer paso hacia una nueva clasificación a las instancias decisivas del campeonato.

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    Y el cruce entre Austria y Jordania, que completará la actividad de los grupos I y J. Los cuatro partidos corresponden a la primera fecha de sus respectivas zonas y podrían comenzar a marcar el rumbo de los equipos en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. Mientras Francia y Argentina parten como favoritos, tanto Senegal como Argelia buscarán dar uno de los primeros golpes del Mundial.

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    Partidos de este martes 16 de junio en el Mundial 2026: debuta Argentina

    • Francia vs. Senegal (Grupo I) - 16 horas
    • Irak vs. Noruega (Grupo I) - 19 horas
    • Argentina vs. Argelia (Grupo J) - 22 horas
    • Austria vs. Jordania (Grupo J) - 1 de la madrugada
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