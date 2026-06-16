De emprendedor a exportador: las cinco claves para que las pymes de San Juan den el salto y conquisten el exterior

Exportar ya no es una posibilidad reservada para las grandes empresas. Ese fue uno de los principales mensajes que representantes de DHL, una empresa líder en la industria de la logística con sede en San Juan, compartieron durante una jornada destinada a emprendedoras y empresarias interesadas en expandir sus negocios más allá de las fronteras nacionales.

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Durante el 3º Encuentro Internacional de Mujeres de Comercio Exterior y los negocios y la 7º Edición de las Jornadas COMEX, que se realizó en el Auditórium del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, la licenciada María del Rosario Storni, gerente de Marketing DHL y la licenciada Virginia Latchuk, del área comercial DHL, explicaron ante un auditorio repleto que las nuevas regulaciones y herramientas logísticas han simplificado los procesos de comercio exterior, permitiendo que pequeñas empresas y emprendimientos puedan colocar sus productos en mercados internacionales.

"Lo que venimos a compartir es nuestro conocimiento porque hoy trabajamos con muchas pymes y emprendedoras que han llevado sus productos al mundo. La idea es compartir esas experiencias y mostrar cómo podemos ayudar a posicionar esos productos a nivel internacional", explicó Latchuk previo a la disertación en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Con gran cantidad de dudas vinculadas a aspectos aduaneros y regulatorios, que demanda a estar al día con las exigencias de cada destino comercial, la pauta es mantenerse informado y no dejar de lado el acompañamiento de profesionales, para lograr un vínculo comercial exitoso.

Las claves para comenzar a exportar

Mirar más allá del mercado local

Uno de los principales consejos para quienes recién comienzan es analizar las oportunidades que existen fuera del país. Según las especialistas, muchos emprendedores desarrollan productos auténticos, con procesos de producción diferenciados y propuestas de valor que hoy son especialmente valoradas por consumidores de todo el mundo.

"Vemos que muchos emprendedores tienen productos muy auténticos y una producción que lleva muchísima honestidad en todo el proceso. El mundo está buscando ese tipo de productos", señalaron.

Entender que exportar es posible

Hay una creencia generalizada enfocada en que vender a escala internacional es un objetivo inalcanzable. Sin embargo, desde DHL aseguran que los cambios regulatorios facilitaron considerablemente el acceso al comercio exterior.

"Las nuevas regulaciones permiten que exportar y poner los productos de una pyme o de un emprendedor en el mundo sea muchísimo más simple. Hoy contamos con diferentes regímenes simplificados que hacen que esto sea menos complejo que años atrás", destacaron.

Buscar asesoramiento especializado

Conocer e interiorizarse sobre los pormenores de la exportación puede ser un mundo nuevo y cargado de información, por lo que apoyarse en profesionales que puedan orientar sobre cada etapa del proceso es fundamental para no sentir agobio.

"Si hacemos bien todo desde el comienzo y contamos con el asesoramiento correcto, tiene que ser un proceso fluido y que no demande demasiado para el emprendedor", detallaron las profesionales.

Además, subrayaron que la función del asesor es acompañar en cuestiones operativas, regulatorias y logísticas que suelen generar incertidumbre en quienes se inician.

No esperar a tener una gran producción

Otro de los conceptos que muchas veces funciona como limitante idea de que se necesita una estructura productiva de gran escala para exportar.

"No hace falta tener todo pronto ni una gran producción. El desafío es llevar la idea a la acción y animarse a dar ese primer paso", afirmaron.

Integrar logística y comercio electrónico

El crecimiento de las plataformas digitales y la venta online abrió sin dudas nuevas posibilidades para vender productos en el exterior. Esto se traduce en la gran cantidad de consultas que reciben sobre la integración entre logística y e-commerce.

"Muchas veces nos preguntan cómo integrar la logística con una página web o a través de qué plataformas pueden vender. Tenemos soluciones específicas para e-commerce que permiten integrar toda la operación logística dentro de las plataformas donde venden los exportadores", indicaron.

"Que se animen"

Al momento de resumir el principal consejo para quienes están evaluando exportar por primera vez, el mensaje fue claro: "Que se animen. Muchas veces tenemos barreras o preconceptos que no nos ayudan a dar ese primer paso. Que consulten, que busquen asesoramiento y que aprovechen las herramientas que hoy existen", aseguró Storni.