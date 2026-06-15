El riesgo país sigue en baja y alcanza su nivel más bajo en más de ocho años

El indicador que mide la confianza de los mercados sobre la deuda argentina volvió a descender y marcó un nuevo mínimo desde 2018. La mejora se dio en una jornada positiva para los bonos soberanos y las acciones.

Los mercados financieros volvieron a darle una señal favorable a la Argentina. Este lunes, el riesgo país registró una nueva caída y alcanzó su nivel más bajo en más de ocho años, consolidando una tendencia descendente que viene observándose en los últimos meses.

El índice elaborado por JP Morgan, que mide el diferencial que pagan los bonos argentinos respecto de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, perforó nuevas marcas y se ubicó en valores que no se observaban desde principios de 2018.

La baja estuvo acompañada por una jornada positiva para los bonos soberanos en dólares, que mostraron avances en la mayoría de sus cotizaciones, mientras que las acciones de empresas argentinas también operaron con mayoría de subas tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street.

Analistas del mercado atribuyen esta mejora a una combinación de factores. Entre ellos destacan el fortalecimiento de las reservas internacionales, la continuidad del superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y las expectativas de que el país pueda recuperar gradualmente el acceso al financiamiento voluntario en los mercados internacionales.

El comportamiento del riesgo país es seguido de cerca por inversores y economistas porque funciona como un termómetro de la confianza sobre la capacidad de pago de la deuda argentina. Cuanto más bajo es el indicador, menor es la percepción de riesgo y más favorables son las condiciones para conseguir financiamiento.