    • 15 de junio de 2026 - 08:20

    El boom minero dispara la demanda de perforistas en San Juan y obliga a capacitar nuevos trabajadores

    El secretario de CASEMI, presidente de la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan y gerente de HG Perforaciones advirtió que el crecimiento de los proyectos está absorbiendo personal calificado y obliga a las firmas proveedoras a formar nuevos trabajadores.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El crecimiento de la minería en San Juan está generando una demanda cada vez mayor de trabajadores especializados, un escenario que comienza a plantear desafíos para las empresas proveedoras de servicios. Así lo señaló Eduardo Caputo, secretario de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), presidente de la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan y gerente de HG Perforaciones, quien aseguró que el sector ya enfrenta dificultades para conseguir personal capacitado ante el avance de los proyectos mineros.

    Leé además

    dia del padre low cost: las propuestas que ofrecen los bazares de san juan a menos de $50.000

    Día del Padre low cost: las propuestas que ofrecen los bazares de San Juan a menos de $50.000

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Con PASS se puede tener el DIARIO DE CUYO papel en la puerta de casa y disfrutar de importantes descuentos en comercios, beneficios y regalos. 

    Ya está disponible PASS, el nuevo sistema de suscripción de DIARIO DE CUYO

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante una entrevista con Radio Colón, Caputo explicó que el incremento de la actividad provocará una fuerte competencia por los recursos humanos especializados, particularmente en rubros técnicos vinculados a la exploración y perforación.

    "Lo que va a suceder, obviamente, es que la empresa minera va a contratar mano de obra calificada, que va a dejar de estar disponible. Entonces nos encontramos en la necesidad de formar perforistas o profesionales que nos puedan prestar el servicio", afirmó.

    Desde su doble rol institucional y empresarial ligado al mundo de las perforaciones, el dirigente explicó que la problemática ya comenzó a sentirse en el sector, que atraviesa una etapa de reactivación impulsada por el crecimiento de los proyectos mineros en la provincia.

    Caputo indicó que la empresa que dirige puede alcanzar una dotación cercana a las 140 personas durante los períodos de mayor actividad, aunque aclaró que el número depende de la cantidad de equipos adjudicados en las licitaciones de los distintos emprendimientos.

    Frente a este escenario, destacó que las empresas proveedoras están reforzando sus programas de formación para generar nuevos perfiles laborales y cubrir futuras necesidades de personal.

    "Tenemos una estrategia de promoción interna desde el ayudante, que es el eslabón más básico. Empezamos a formar ayudantes, gente que no se dedicaba a minería y empieza a entender de qué se trata la perforación", explicó.

    Según detalló, el objetivo es construir una carrera profesional dentro de la actividad. "Después hay todo un camino para ser perforista, supervisor o llegar a puestos más altos", señaló.

    El empresario consideró que la capacitación será uno de los factores determinantes para sostener el crecimiento de la minería en los próximos años. A medida que los proyectos avancen hacia nuevas etapas de desarrollo y construcción, la demanda de trabajadores especializados continuará aumentando y obligará a las empresas a ampliar sus esquemas de formación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Empresas locales pidieron tener más información sobre las licitaciones y Vicuña pidió que se mantengan actualizados en el sistema online. 

    Minería en Iglesia: tras la tormenta PowerChina, Vicuña y proveedores definieron pautas de trabajo

    Por Carolina Putelli
    Ricardo Arriazu es un economista reconocido a nivel nacional e internacional, docente y asegura que es una de las voces que escucha con atención el presidente Javier Milei. Si bien ya casi no da entrevistas a la prensa, accedió a hablar en exclusiva con DIARIO DE CUYO. 

    Ricardo Arriazu: "San Juan es uno de los ganadores del cambio que vive el país"

    Por Carolina Putelli
    El “éxodo” que se veía venir: migración masiva de taxistas a las aplicaciones, baja recaudación y ¿podría desaparecer el taxi?

    Taxis y remises en San Juan describen una compleja realidad: tarifas atrasadas y mayor migración de trabajadores a las aplicaciones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Anónima abrió sus puertas en San Juan

    La Anónima abrió sus puertas en San Juan: Orrego le pidió a los dueños integrar a proveedores locales