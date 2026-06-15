El boom minero dispara la demanda de perforistas en San Juan y obliga a capacitar nuevos trabajadores

El crecimiento de la minería en San Juan está generando una demanda cada vez mayor de trabajadores especializados, un escenario que comienza a plantear desafíos para las empresas proveedoras de servicios. Así lo señaló Eduardo Caputo, secretario de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), presidente de la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan y gerente de HG Perforaciones, quien aseguró que el sector ya enfrenta dificultades para conseguir personal capacitado ante el avance de los proyectos mineros.

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Durante una entrevista con Radio Colón, Caputo explicó que el incremento de la actividad provocará una fuerte competencia por los recursos humanos especializados, particularmente en rubros técnicos vinculados a la exploración y perforación.

"Lo que va a suceder, obviamente, es que la empresa minera va a contratar mano de obra calificada, que va a dejar de estar disponible. Entonces nos encontramos en la necesidad de formar perforistas o profesionales que nos puedan prestar el servicio", afirmó.

Desde su doble rol institucional y empresarial ligado al mundo de las perforaciones, el dirigente explicó que la problemática ya comenzó a sentirse en el sector, que atraviesa una etapa de reactivación impulsada por el crecimiento de los proyectos mineros en la provincia.

Caputo indicó que la empresa que dirige puede alcanzar una dotación cercana a las 140 personas durante los períodos de mayor actividad, aunque aclaró que el número depende de la cantidad de equipos adjudicados en las licitaciones de los distintos emprendimientos.

Frente a este escenario, destacó que las empresas proveedoras están reforzando sus programas de formación para generar nuevos perfiles laborales y cubrir futuras necesidades de personal.

"Tenemos una estrategia de promoción interna desde el ayudante, que es el eslabón más básico. Empezamos a formar ayudantes, gente que no se dedicaba a minería y empieza a entender de qué se trata la perforación", explicó.

Según detalló, el objetivo es construir una carrera profesional dentro de la actividad. "Después hay todo un camino para ser perforista, supervisor o llegar a puestos más altos", señaló.

El empresario consideró que la capacitación será uno de los factores determinantes para sostener el crecimiento de la minería en los próximos años. A medida que los proyectos avancen hacia nuevas etapas de desarrollo y construcción, la demanda de trabajadores especializados continuará aumentando y obligará a las empresas a ampliar sus esquemas de formación.