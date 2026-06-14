Ya está disponible PASS, el nuevo sistema de suscripción de DIARIO DE CUYO

Esta modalidad va de la mano con un club de beneficios que ofrece importantes promociones, descuentos exclusivos en comercios y regalos.

Con PASS se puede tener el DIARIO DE CUYO papel en la puerta de casa y disfrutar de importantes descuentos en comercios, beneficios y regalos.

Una buena nueva para San Juan: ya está disponible PASS, el innovador sistema de suscripción de DIARIO DE CUYO que llega acompañado por interesantes promociones, importantes descuentos y excelentes regalos para todos los lectores que decidan sumarse a esta gran comunidad.

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El sistema fusiona la lectura tradicional de la edición impresa con una dinámica red de descuentos comerciales. La suscripción -con la comodidad de la gestión digital de los pagos bajo modalidad de débito automático o en plataformas habilitadas- contempla los hábitos de consumo del suscriptor: El usuario tiene la libertad de elegir la frecuencia y de coordinar los días de entrega del diario papel en su domicilio.

En paralelo, podrá disfrutar de PASS Club de Beneficios, con acceso exclusivo a la App PASS, que concentra la totalidad de los descuentos activos; promociones integradas en comercios adheridos tanto en San Juan como en Mendoza.

Promoción especial este fin de semana Quienes decidan sumarse a PASS durante este fin de semana accederán a una promoción imperdible: recibirán la edición de DIARIO DE CUYO los sábados y domingos directamente en la puerta de su casa, acceso total a la aplicación oficial y un espectacular regalo de 20 sobres de figuritas del Mundial 2026. Cabe destacar que la oferta es válida hasta agotar el stock disponible para suscripciones efectuadas en dichas fechas, requiriendo una permanencia mínima de 12 meses.