    • 3 de septiembre de 2026 - 08:15

    Oficial ANSES: cuándo cobran jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones en septiembre de 2026

      ANSES confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un

      ANSES. Cuándo cobran jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones en septiembre de 2026

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      Foto:

      La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. Además, el organismo anunció un aumento del 2,11%, correspondiente al dato de la inflación de julio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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      También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.

      Montos de jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto

      • Jubilación mínima: $498.633,20($428.633,20 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
      • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $412.872,97 ($342.872,97 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
      • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $373.013,85 ($300.013,85 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
      • Pensión para Madres de 7 hijos: $499.591,22 ($428.591,22 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
      • Jubilación máxima: pasará de $2.824.694,49 a $2.884.296
      • La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $154.031 por cada menor a cargo.
      • La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $501.537.
      • La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $77.025.

      Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2026

      El calendario de septiembre empieza el martes 8 y, como todos los meses, se organiza de acuerdo con la terminación del DNI. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

      • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
      • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
      • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
      • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
      • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
      • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
      • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
      • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
      • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
      • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

      Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

      • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
      • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
      • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
      • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
      • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

      Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

      • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
      • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
      • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
      • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
      • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
      • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
      • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
      • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
      • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
      • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

      Asignación por Embarazo

      • DNI terminados en 0: 10 de septiembre
      • DNI terminados en 1: 11 de septiembre
      • DNI terminados en 2: 14 de septiembre
      • DNI terminados en 3: 15 de septiembre
      • DNI terminados en 4: 16 de septiembre
      • DNI terminados en 5: 17 de septiembre
      • DNI terminados en 6: 18 de septiembre
      • DNI terminados en 7: 21 de septiembre
      • DNI terminados en 8: 22 de septiembre
      • DNI terminados en 9: 23 de septiembre

      Asignación por Prenatal

      • DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
      • DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
      • DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
      • DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
      • DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

      Asignación por Maternidad

      • Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre

      Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

      • Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre

      Pensiones No Contributivas

      • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
      • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
      • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
      • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
      • DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

      Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

      • Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre

      Prestación por Desempleo

      • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
      • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
      • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
      • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
      • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

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