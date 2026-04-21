Plazo fijo hoy: con un drástico cambio en las tasas, cuánto obtenés hoy por $2.000.000 a 30 días

En un contexto de tasas en baja y menor presión inflacionaria, el plazo fijo volvió al centro de la escena financiera en Argentina. Sin embargo, los rendimientos actuales muestran un cambio significativo respecto a meses anteriores: hoy las ganancias son más moderadas y varían considerablemente según el banco elegido.
El Banco Central de la República Argentina publica regularmente las tasas que informan las entidades, lo que permite comparar opciones y elegir la más conveniente al momento de invertir.
Las tasas que ofrecen los principales bancos
A continuación, un repaso por las Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos a 30 días en los principales bancos del país:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco Santander Argentina: 16,5%
- Banco Galicia: 18,25%
- Banco Provincia: 21,5%
- BBVA Argentina: 20,5%
- Banco Macro: 21,5%
- Banco Credicoop: 18,5%
- ICBC Argentina: 19,75%
- Banco Ciudad: 19%
Estas tasas corresponden a colocaciones online a 30 días y pueden variar según el perfil del cliente o promociones vigentes.
Cuánto se gana con $2.000.000 a 30 días
Tomando como referencia esas tasas, estos serían los rendimientos aproximados para una inversión de $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días: