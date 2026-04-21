    • 21 de abril de 2026 - 13:42

    Plazo fijo hoy: con un drástico cambio en las tasas, cuánto obtenés hoy por $2.000.000 a 30 días

    Las tasas de interés para el plazo fijo siguen en picada. Por eso, es fundamental chequear los rendimientos que ofrece cada banco antes de hacer la operación

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un contexto de tasas en baja y menor presión inflacionaria, el plazo fijo volvió al centro de la escena financiera en Argentina. Sin embargo, los rendimientos actuales muestran un cambio significativo respecto a meses anteriores: hoy las ganancias son más moderadas y varían considerablemente según el banco elegido.

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    El Banco Central de la República Argentina publica regularmente las tasas que informan las entidades, lo que permite comparar opciones y elegir la más conveniente al momento de invertir.

    Las tasas que ofrecen los principales bancos

    A continuación, un repaso por las Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos a 30 días en los principales bancos del país:

    • Banco de la Nación Argentina: 19%
    • Banco Santander Argentina: 16,5%
    • Banco Galicia: 18,25%
    • Banco Provincia: 21,5%
    • BBVA Argentina: 20,5%
    • Banco Macro: 21,5%
    • Banco Credicoop: 18,5%
    • ICBC Argentina: 19,75%
    • Banco Ciudad: 19%

    Estas tasas corresponden a colocaciones online a 30 días y pueden variar según el perfil del cliente o promociones vigentes.

    Cuánto se gana con $2.000.000 a 30 días

    Tomando como referencia esas tasas, estos serían los rendimientos aproximados para una inversión de $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días:

    • Banco Nación (19%): $31.233 de interés total $2.031.233
    • Santander (16,5%): $27.123 total $2.027.123
    • Galicia (18,25%): $29.986 total $2.029.986
    • Banco Provincia (21,5%): $35.342 total $2.035.342
    • BBVA (20,5%): $33.699 total $2.033.699
    • Banco Macro (21,5%): $35.342 total $2.035.342
    • Credicoop (18,5%): $30.411 total $2.030.411
    • ICBC (19,75%): $32.465 total $2.032.465
    • Banco Ciudad (19%): $31.233 total $2.031.233

    Qué tener en cuenta antes de invertir

    • Las tasas son nominales anuales (TNA), por lo que el rendimiento mensual surge de dividir ese porcentaje.
    • El plazo fijo tradicional tiene rendimiento garantizado, pero no siempre le gana a la inflación.
    • Algunas entidades permiten constituir plazos fijos sin ser cliente, de forma online.
    • No requiere trámites complejos ni costos adicionales.

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