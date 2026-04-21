Plazo fijo hoy: con un drástico cambio en las tasas, cuánto obtenés hoy por $2.000.000 a 30 días

Las tasas de interés para el plazo fijo siguen en picada. Por eso, es fundamental chequear los rendimientos que ofrece cada banco antes de hacer la operación

En un contexto de tasas en baja y menor presión inflacionaria, el plazo fijo volvió al centro de la escena financiera en Argentina. Sin embargo, los rendimientos actuales muestran un cambio significativo respecto a meses anteriores: hoy las ganancias son más moderadas y varían considerablemente según el banco elegido.

El Banco Central de la República Argentina publica regularmente las tasas que informan las entidades, lo que permite comparar opciones y elegir la más conveniente al momento de invertir.

Las tasas que ofrecen los principales bancos A continuación, un repaso por las Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos a 30 días en los principales bancos del país:

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco Santander Argentina: 16,5%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Provincia: 21,5%

BBVA Argentina: 20,5%

Banco Macro: 21,5%

Banco Credicoop: 18,5%

ICBC Argentina: 19,75%

Banco Ciudad: 19% Estas tasas corresponden a colocaciones online a 30 días y pueden variar según el perfil del cliente o promociones vigentes.

Cuánto se gana con $2.000.000 a 30 días Tomando como referencia esas tasas, estos serían los rendimientos aproximados para una inversión de $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días: