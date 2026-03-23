Posicionarse en el mercado y mayor visibilidad, la apuesta de la Cámara de Mujeres Productoras de San Juan

Si bien aún falta para lograr una equidad de género en todos los sectores, cada vez hay más mujeres en el ámbito productivo y empresarial de San Juan. Reflejo de ello se da en la Cámara de Mujeres Productoras de San Juan , un espacio perteneciente a la Federación Económica que, por medio de distintas acciones, busca contener y allanar el camino para se encuentran actualmente en actividad como para las nuevas generaciones.

Mónica Sánchez Martín, presidenta de la cámara, destacó a DIARIO DE CUYO que uno de los principales enfoques a desarrollar este año es tener una mayor presencia en las misiones comerciales , con una participación activa de las mujeres que forman parte del espacio. El objetivo detrás de este accionar es lograr posicionar producciones como emprendimientos liderados por mujeres tanto en el país como en el extranjero.

“Vamos a aprovechar las misiones comerciales de CAME y a esas le sumaremos las que organizan en el calendario oficial. Eso llevará mayor visibilidad. Sin embargo, para poder participar y estar a la altura de las circunstancias hay que hacer los estudios de mercado correspondientes, y en esa etapa nos encontramos” , detalló Sánchez Martín.

Además de una mayor presencia en las rondas de negocio que les permitirá contactarse con potenciales inversores, desde la cámara continuarán accionando con capacitaciones que son necesarias dentro de la actividad, como son manejos de Inteligencia Artificial, networking, impuestos, gestión de manejo de empresas familiares, entre otros.

“La mujer ha logrado posicionarse a lo largo de los años, no en un plano de igualdad todavía, pero se está en proceso” , destacó Sánchez Martín. El acceso a diferentes líneas, capacitaciones e incluso espacios en donde antes no era considerada su presencia representan grandes hitos en el proceso del cambio a un sistema más equitativo.

Sin embargo, se siguen viendo ejemplos en la práctica de lo que la titular de la cámara llama “mujeres pulpo”, es decir, personas que no solo dedican esfuerzo, tiempo y esmero a la vida laboral, sino también a la personal, ya que no descuidan sus roles de madres, esposas o hijas, teniendo que complementar la profesión con la diaria, sin descuidar ninguno de los dos aspectos. Se entiende que el cambio debe ir por esa arista, buscando no saturar a la mujer que quiera destacar en lo profesional.

Pese a ello, la apertura de espacios es más que celebrada por el espacio. “Estamos en un proceso gradual en el tiempo, donde los hombres están abiertos a compartir espacios de trabajo, de coordinación. Creo que estamos viviendo una era totalmente positiva en ese aspecto”, reflexionó Sánchez Martín.

Actualmente el espacio nuclea a alrededor de 75 mujeres empresarias de toda la provincia, de distintas áreas. Entre todas se aconsejan, guían, acompañan y fortalecen sus roles en cada una de sus áreas mediante capacitaciones, talleres, formaciones, encuentros y redes de trabajo. “No todas las instituciones tienen esa cantidad de personas que trabajan para un objetivo común y eso es para destacar”, finalizó Mónica Sánchez Martín.