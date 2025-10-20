San Juan y Mendoza acordarán regulaciones para evitar cortes de luz Los entes reguladores acordarán normas para cambios que se vienen, como autos eléctricos y generación solar.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan firmó un convenio con su par mendocino para generar el primer cluster regional para mejorar la regulación y control de este servicio. Según explico Roberto Ferrero, vicepresidente de la institución local, trabajarán en que las normativas de las dos provincias sean similares y puedan mejorar el servicio de cara a cambios que se vienen.

En una primera etapa quieren ponerse de acuerdo con qué criterios tendrán a la hora de controlar el servicio, lo que incluye la forma en la que se evitarán los cortes y el trabajo para recuperar el servicio. Tras esto, tienen en agenda algunos temas a futuros como son la generación distribuida con paneles solares y los vehículos eléctricos, además de medición inteligente del consumo.

El primer encuentro para darle forma a este organismo interprovincial fue el pasado miércoles 8 de octubre. Las autoridades de las dos provincias se reunieron en la vecina provincia, donde participó Roberto Ferrero, la presidenta del EPRE Mendoza, Andrea Salinas, y técnicos de las instituciones. Allí firmaron el acuerdo para crear el Clúster Interjurisdiccional de Conocimiento regulatorio, cuyo objetivo principal es “que se enriquezcan con la experiencia de los cuerpos técnicos de ambas jurisdicciones”.

Según dijo el sanjuanino, es la primera vez que San Juan se integra con otra jurisdicción para avanzar en políticas conjuntas, ya que solo trabajaban de esta forma en un organismo nacional. La decisión de lanzar el clúster, dijo, tiene que ver con que Mendoza comparte algunas características que son clave para desarrollar políticas. En primer lugar, cuentan con reclamos y problemas similares que tienen en cuento al desempeño de las empresas distribuidoras. También tienen una organización similar en cuanto a las distribuidoras. Además, el contexto regulatorio también es similar en ambos lugares, lo que hace más fácil pensar a futuro juntos.

En cuanto a los problemas, Ferrero dijo que cuentan con zonas que tienen peor desempeño, por lo que podrían compartir alternativas para ver cuáles son las soluciones más eficientes para lograrlo. Así, una de las primeras agendas de trabajo tiene que ver con el control del servicio, que será un tema a trabajar en una segunda reunión, cuando esperan que técnicos mendocinos lleguen a San Juan para analizar los procesos locales.

No se trata de una jurisdicción replicando políticas de la otra. Ferrero explicó que durante el primer encuentro desde Mendoza les mostraron “algunas mecánicas que tienen para controlar la calidad del servicio”. Los sanjuaninos harán lo mismo y el objetivo es ver qué recomendaciones regulatorias pueden aportar ambas provincias para encontrar una resolución mejor. Así, esperan que haya un documento final que obtenga las mejores conclusiones.

Los dos ejes en cuanto al control tienen que ver con cortes de energía, inconvenientes y las formas de recuperar el funcionamiento, además de problemas de tensión en algunas zonas. Pero no todo se trata de resolver las urgencias, sino que también quieren prever normativas para los desafíos planteados por el desarrollo de la tecnología. En este sentido hay procesos de modernización que atenderán y uno de ellos está vinculado a la región: la generación de energía solar.

Ferrero explicó que quieren poner en común las posibles normativas para la generación distribuida, el sistema que permite a los usuarios producir energía e inyectarla al sistema a cambio de reducir los costos de la factura de la luz. San Juan es la provincia con más conexiones de este tipo y Mendoza si bien tiene una normativa se encuentra también dando pasos incipientes. Incluso hay perspectivas del EPSE local para ser proveedor de paneles para estos usuarios.

Otros dos procesos de modernización son el aumento futuro de vehículos eléctricos, para los que las provincias deberán generar nuevas normativas. En la misma línea está uno de los proyectos que tiene San Juan en bandeja para invertir en los próximos cinco años: los medidores inteligentes.

Ferrero explicó que en la actualidad Mendoza también está trabajando en mejoras de su servicio de control. Esto es clave porque San Juan está trabajando en su plan de quinquenio, en el que definirá inversiones ante un posible aumento de la demanda por el movimiento económico de la minería.

Tercera audiencia pública

El EPRE de San Juan continúa trabajando en el Plan Quinquenal 2026-2030, en el que tienen previsto planificar las mejoras, inversiones y cambios para los próximos 5 años. El pasado martes fue la tercera Audiencia Pública, donde el foco fue en el control del servicio, la tarea que realiza el ente regulador de analizar el trabajo de las distribuidoras.

En la reunión participaron distintos actores sociales, además del EPRE y las distribuidoras. Es que las audiencias son públicas y permiten que desde el sector público a privados y asociaciones sumen sus pedidos para la planificación futura. Las autoridades del ente venían trabajando en este sentido y conocen algunos de los pedidos, ya que según dijo Ferrero, “estamos reuniéndonos con asociaciones de usuarios, representación de sindicatos y todo el que tenga una visión respecto al tema”. Discutieron el “enfoque de cómo se ejerce y cómo se lleva adelante el control de la calidad del servicio”.

En otras audiencias previas el EPRE se enfocó en pensar cuáles son las obras que necesitará la provincia para el crecimiento de la demanda en los próximos años. El ente regula dos escenarios posibles, uno en el que el aumento de las necesidades se mantiene como en los periodos normales, que es de alrededor de un 2% anual, o si se genera un salto de mayor escala. En este segundo caso, están pensando en el posible impacto del sector minero. Es que según explicó, sin tener en cuenta los requerimientos de las explotaciones, que deberán hacer sus propias inversiones para tener la infraestructura necesaria, esperan una dinamización de la economía que pedirá al sistema eléctrico más capacidad. Tienen como medida lo que sucedió tras el inicio de Veladero, cuando la demanda aumentó a un ritmo de un 8 al 10% anual.