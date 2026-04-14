    • 14 de abril de 2026 - 16:47

    Según INDEC, una familia necesitó más de $1.400.000 para no caer en la pobreza

    El INDEC informó que el costo de la canasta básica aumentó menos que la inflación, debido fundamentalmente a una menor variación en alimentos.

    La nueva canasta básica subió 2,2%, menos que la inflación.

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    Este martes el INDEC informó que la CBA subió 2,2%. De este modo, una familia compuesta por una pareja de adultos y dos hijos pequeños necesitó un ingreso mínimo de $658.010,93 para no ser considerada indigente.

    Asimismo, la CBT trepó 2,6%, por lo cual una familia "tipo" requirió $1.434.463,81 para no caer en la pobreza.

    Vale recordar que para la construcción de la canasta alimentaria el INDEC combina las necesidades nutritivas imprescindibles para la subsistencia de una persona con los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

    Para determinar la CBT, se amplía la CBA utilizando un coeficiente que mide la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

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