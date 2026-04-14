Según INDEC, una familia necesitó más de $1.400.000 para no caer en la pobreza

El INDEC informó que el costo de la canasta básica aumentó menos que la inflación, debido fundamentalmente a una menor variación en alimentos.

El costo de las canastas básicas se desaceleró en marzo, a contramano del avance que registró la inflación general durante el mismo mes. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, tuvo su menor suba en siete meses, mientras que la variación de la Canasta Básica Total (CBT), utilizada como umbral de pobreza, fue la más acotada en seis meses.

Este martes el INDEC informó que la CBA subió 2,2%. De este modo, una familia compuesta por una pareja de adultos y dos hijos pequeños necesitó un ingreso mínimo de $658.010,93 para no ser considerada indigente.

Asimismo, la CBT trepó 2,6%, por lo cual una familia "tipo" requirió $1.434.463,81 para no caer en la pobreza.

Vale recordar que para la construcción de la canasta alimentaria el INDEC combina las necesidades nutritivas imprescindibles para la subsistencia de una persona con los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).