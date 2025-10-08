Con capacitaciones personalizadas, crece la digitalización en las escuelas El Ministerio está avanzando en el uso de EDUGE, una plataforma que permitirá asegurar datos y bajar el uso de papel.

El plan integral del Ministerio de Educación para ampliar la digitalización de las escuelas incorporó las netbooks a docentes de primeria como una herramienta clave. Ahora que más trabajadores cuentan con esta herramienta, avanzan con el cambio del anterior Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE), a el nuevo llamado Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa (EDUGE). Ambos tienen una finalidad similar: que los datos estén incorporados e integrados y reducir burocracia y uso de papel.

El nuevo, explicaron desde la Dirección de Sistemas del Ministerio de Educación, es más intuitivo, flexible y permitirá sumar más herramientas. Para aplicar mejor esta tecnología, decidieron avanzar en capacitaciones de grupos pequeños, que puedan aclarar sus dudas y asegurarse que pueden usar todas las funciones. Además, viajarán a departamentos alejados para que el uso sea igual en todo San Juan.

Desde el ministerio explicaron que el mayor cambio que se va a dar con EDUGE será que los docentes podrán usarlo de forma más fácil, ya que es más simple e intuitivo que el anterior SIGE. La plataforma no requiere de una app, ya que se puede ingresar a través de una web, y esto le da también portabilidad. A su vez, tiene la posibilidad de adaptarse a las necesidades de las escuelas, por lo que podrán incluir materias especializadas.

El ecosistema permite, por el momento, que tanto docentes como directivos carguen los listados de alumnos, las materias que tienen, las notas de cada una de las evaluaciones y también la asistencia. Con esto, los establecimientos cuentan con datos actualizados de forma constante e integrados, al contrario de lo que sucedía sin un apoyo digital, que estaban en formato físico. Además, como puede ser usado desde cualquier dispositivo, los docentes tendrán a mano siempre los resultados académicos de los alumnos.

La mayoría de estas funciones de almacenamiento de datos ya estaban en el SIGE, pero hasta ahora el uso del mismo era limitado. Calculan que el promedio de carga de los alumnos y resultados en los diez años que lleva disponible era del 35 al 40% de la información. Esto se debía a que era complejo de usar y no permitía hacer cambios. También a que hubo baja capacitación de los actores de las escuelas para que pudieran utilizarlo.

A principios de la actual gestión decidieron empezar a ayudar a los trabajadores de las escuelas a cargar la información. Este año calculan que tienen alrededor del 97% de la información ya digitalizada en el SIGE. Para no desaprovechar este avance, tanto el sistema anterior como el nuevo EDUGE funcionarán en simultáneo y las áreas técnicas del ministerio llevarán los datos de una plataforma a otra de manera automática. Así, esperan avanzar mejor y más rápido en el cambio.

Por otro lado, un factor clave fue la capacitación de los docentes y directivos. Conformaron un equipo de asistentes tecnológicos, con 60 integrantes entre técnicos y docentes, que tiene como objetivo hacer la capacitación y transición al sistema lo más fácil y eficiente posible. No solo trabajan de forma presencial, también tienen una línea de asistencia telefónica desde las 7 de la mañana a las 21, en las que reciben y contestan consultas al llamar al número 4306908.

Las capacitaciones presenciales se dividen en tres etapas, donde la primera, que era para conocer el uso general del sistema, ya terminó. En ese momento el equipo iba a las escuelas y trabajaba con docentes y directivos en el inicio de la jornada, para explicarles el funcionamiento de EDUGE y cómo podían cargar los datos. En la segunda etapa, aplicaron capacitaciones en espacios de mayor tamaño, como el auditorio del Centro Cívico, para poder abarcar a mayor cantidad de personal a la vez.

En la actualidad están trabajando en la tercera etapa, que incluye capacitaciones presenciales y personalizadas a grupos de cerca de 15 docentes. Estos se trasladan a las oficinas del área técnica de Educación y ahí están con los técnicos para poder practicar el uso y también consultar las dudas. Para esto era necesario que los trabajadores tuvieran su computadora personal, por lo que la entrega de netbooks que hizo el gobierno a docentes de los últimos años de primaria fue clave. Este mismo modelo lo replicarán en escuelas alejadas.

El sistema tiene ahora las funciones básicas, pero ya están analizando incorporar más alternativas de uso. Además, cuenta con funciones de IA que lo hacen más ágil y que soluciona alguno de los problemas que tenía el anterior. Mientras vaya creciendo en sus posibilidades continuarán con las capacitaciones con modalidades similares, ya que los resultados obtenidos hasta ahora demostraron que, con un trabajo directo con docentes, estos pueden sacarle más provecho. Una vez que esté todo en marcha, lo aplicarán a otros niveles educativos.

Las funciones de EDUGE

La plataforma la pusieron en marcha los ministerios de Hacienda y Educación. El objetivo es fortalecer la gestión escolar y la presentaron el pasado 3 de julio. Permite monitorear en tiempo real qué alumnos asisten, el rendimiento y acompañar trayectorias. De esta manera, esperan, podrán contar con datos clave para la mejora de la educación.

Entre los beneficios destacaron que unifica toda la información escolar, agiliza las tareas administrativas, mejora el seguimiento de trayectorias escolares, facilita la articulación entre niveles, docentes y supervisores y genera reportes automáticos.

Un plan con varios ejes

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, aseguró que “la entrega de computadoras, la plataforma digital EDUGE y la formación continua es lo diferencial de la política pública que fundamenta el programa ‘Maestro de América, Cultivando el futuro’”. Según dijo, es la “primera vez que una política pública refuerza la tarea docente llegando a cada maestro”, en referencia a la formación de docentes, directivos y equipos técnicos de todos los niveles y modalidades. Esto, explicó, logra “una transformación real y sostenida en el tiempo que marca un cambio de paradigma”.

La funcionaria explicó que la nueva plataforma marca “el inicio de la modernización administrativa del sistema educativo”. Sumó que las formaciones en IA están brindando una herramienta pedagógica que ayuda a “crear materiales, innovar en las clases y trabajar junto a los estudiantes en proyectos significativos”.