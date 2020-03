Conocida la peligrosidad y la gran capacidad de contagio del coronavirus, no queda otra alternativa que extremar los controles y acciones preventivas para evitar que este virus se propague en la provincia. Las medidas dictadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y los gobiernos nacional y provincial, deben ser aprovechadas para apuntar a detectar los casos con mayor celeridad dentro de un panorama que se muestra incierto y preocupante.



Dadas estas circunstancias, el control de las principales vías de acceso a la provincia es primordial. El virus puede ingresar a San Juan por el Aeropuerto Domingo F. Sarmiento; las terminales de ómnibus de Caucete y Capital; la Ruta 40, desde Mendoza; el paso de Agua Negra, desde Chile; la ruta 20 pasando por El Encón y la 141 por Bermejo. Estos sitios son claves para controlar el ingreso de nativos y foráneos y someterlos a las primeras pruebas para determinar si no son portadores del Covid-19. Hay que tener en cuenta que si bien en el aeropuerto local se ha implementado, a pedido del Ministerio de Salud de la provincia, la exigencia de aislar por 14 días a las personas que lleguen de China, Italia, España, Alemania, Francia, Irán, Corea del Sur, entre otros países, debe asegurarse que esas personas no tengan ningún contacto hasta que no completen ese período de observación. Es importante considerar la gente que puede arribar de esos países, vía terrestre, haciendo escalas en Brasil, Uruguay, Chile, Perú o Bolivia. Pueden haber salido por Montevideo con pasaporte de la Comunidad Europea y entrar con pasaporte argentino, en que no constan los países visitados. En este sentido resultan positivos los últimos anuncios del Gobierno nacional vinculados a las duras sanciones que se aplicarán a quienes transgredan las disposiciones.



En materia sanitaria es donde se debe poner mucha atención y estar preparados para atender a pacientes con insuficiencia respiratoria. Es urgente que la ayuda financiera de la Nación llegue en forma efectiva, sin desviaciones, para la adquisición de insumos y equipamiento. Hay que tener en cuenta que hasta ahora en nuestra provincia hay un caso en investigación y se han dispuesto 10 cuarentenas de personas llegadas desde el exterior. Dentro de las prevenciones básicas la gente debe cuidar tener todas las vacunas. La desinfección de lugares públicos, bancos y centros de atención a personas es imprescindible.



San Juan está situada a varios kilómetros de centros urbanos de importancia, por lo que corre con algunas ventajas geográficas que deben ser aprovechadas para evitar que la epidemia llegue a los sanjuaninos. Estamos a las puertas de una situación muy complicada que puede extenderse por mucho tiempo, por lo que lo mejor que se puede hacer es acatar cada una de las recomendaciones y contribuir solidariamente con un comportamiento que ayude a todos a correr el menor riesgo posible.