Parece increíble, pero es el resultado de años de gobiernos sin escrúpulos en el que todos hicieron lo que quisieron sin ningún tipo de control, sólo priorizando el beneficio propio. Los casos de corrupción que surgen casi a diario en distintos ámbitos de la administración pública son los que ratifican la mala situación económica en la que se encuentra el país y las dificultades que persisten para salir de este estado lamentable en el que se ha caído.



De un tiempo a esta parte en cada auditoría o investigación que se inicia en el área oficial da como resultado algún caso grave de corrupción. Pero todos saben que no sólo hace falta detectar estas situaciones, sino que también hay que demostrarlas, comprobarlas y luego sancionarlas no sólo con años de cárcel sino haciendo que se devuelva todo el patrimonio que ha sido objeto de ese caso de corrupción. Si no se logra eso, todo queda en la nada y es el gran temor, porque ya estamos acostumbrados a un país en que las transgresiones son moneda corriente y tienden a quedar en el olvido.



El listado de actos de corrupción que han adquirido notoriedad mediática es extenso e incluyen casos que van desde grandes desfalcos en el gobierno como tráficos de influencia, malversaciones de fondos y otras irregularidades que hasta hace poco se han estado cometiendo con absoluta impunidad. En los últimos meses han surgido irregularidades muy graves que rozan al gobierno saliente y que pueden llegar a tener serias derivaciones tal es el caso de los escándalos de los seguros de Anses que tienen al ex presidente Alberto Fernández como principal involucrado, entre otros funcionarios del área. Otro foco de corrupción ha sido detectado en la obra social de los jubilados PAMI, donde se ha iniciado una mega investigación para determinar la maraña de irregularidades detectadas en ese ámbito tan sensible para la gran masa de jubilados y pensionados que existe en el país.



Otro foco de corrupción fue detectado por el gobierno actual en el ex Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género donde fueron detectadas fallas en todo sentido, tanto en el accionar de esta repartición como en los programas especiales que se implementaban a través de este organismo con escasa eficiencia.



También el haber jubilatorio de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, calculado en más de 14 millones de pesos ha sido objeto de investigación y tras haberse determinado que es excesivo figura entre los asuntos que a pesar de su halo de legalidad provocan indignación en la ciudadanía.



Hasta aquí algunos ejemplos de casos de corrupción, pero lo cierto es que a diario se puede escuchar al vocero presidencial Manuel Adorni, en sus regulares conferencias de prensa, comunicando los descubrimientos del día respecto de gastos innecesarios, irregularidades en el desenvolvimiento público o denuncias penales hechas contra exfuncionarios. Esa información se desprende de los análisis que la nueva gestión de gobierno está realizando en cada área, por lo que no debe llamar la atención que seguirán surgiendo nuevos casos en la medida que se profundice esta acción en los distintos estamentos de gobierno y empresas públicas.