El Gobierno incluyó al hijo de un juez de la Corte entre los pliegos para ocupar cargos judiciales

El hijo del juez de la Corte, Horacio Rosatti, entró en una segunda tanda enviada por el Gobierno al Senado para ocupar cargos judiciales.

Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, es candidato propuesto por el Gobierno para ocupar un cargo judicial en Santa Fe.

Tras más de dos años de parálisis, el Gobierno de Javier Milei envió la primera tanda de pliegos solicitando acuerdos para cargos judiciales con los que comenzará a tratar de completar las más de 300 vacantes que se han venido acumulando desde el último año de gestión de Alberto Fernández.

El paquete, enviado en dos tandas por la Casa Rosada, contiene 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.

Entre los pliegos se destaca la postulación de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema de Justicia, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe. El diploma ingresó al Senado por la tarde, en una segunda tanda con cinco designaciones.

En esa lista también aparece María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini. Mientras que, según fuentes del ministerio de Justicia, en una próxima tanda figurará Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa con la criptomoneda $LIBRA. Juan es jueza de primera instancia de Hurlingham.

En las postulaciones enviadas esta mañana también figuran nominaciones para ocupar defensorías oficiales y una lista de abogados que podrían actuar como conjueces para subrogar vacantes en los juzgados civiles de primera instancia con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas.