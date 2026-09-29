    • 29 de septiembre de 2026 - 08:30

    Aplicar canela en las plantas permite acelerar el desarrollo de raíces en esquejes jóvenes y prevenir la aparición de hongos destructivos

    Aplicar canela en las plantas ayuda a estimular el crecimiento de raíces fuertes y actúa como un potente fungicida natural para el jardín.

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    Por Sofía Hache

    Multiplicar los brotes del jardín y proteger el sustrato contra plagas es posible con un ingrediente básico de la cocina. Aplicar canela en las plantas permite acelerar el desarrollo de raíces en esquejes jóvenes y prevenir la aparición de hongos destructivos sin gastar en químicos industriales de jardinería.

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    La explicación científica detrás de la canela en las plantas para el jardín

    Esta especia culinaria contiene altos niveles de cinamaldehído, un compuesto orgánico con potentes propiedades antimicrobianas, antisépticas y antioxidantes. Cuando se aplica sobre la herida fresca de un tallo cortado, crea una barrera protectora que evita el ingreso de bacterias y estimula la división celular para formar tejido radicular.

    La ingeniera agrónoma Clara Benítez destacó: "En el ámbito de la jardinería ecológica, la canela en las plantas es uno de los mejores cicatrizantes naturales. Si hacés un corte de poda o querés reproducir una especie por esquejes, espolvorear una pizca de canela en la base frena los hongos y acelera la brotación".

    Cómo preparar la infusión de canela para regar las macetas

    Además de aplicarse en polvo seco sobre los tallos, se puede elaborar un enraizante y fungicida líquido muy nutritivo:

    • Mezcla inicial: Disolvé 1 cucharada sopera de canela molida en un litro de agua hirviendo.
    • Tiempo de reposo: Dejá estacionar la infusión durante 24 horas a temperatura ambiente para que se concentren los principios activos.
    • Filtrado y riego: Pasá el líquido por un filtro fino de café y regá las macetas una vez cada 15 días o sumergí la base de tus esquejes durante unos minutos antes de plantar.

    "El resultado es un sistema radicular tupido, sano y resistente a las plagas del suelo", afirmó Benítez.

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