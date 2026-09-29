Aplicar canela en las plantas ayuda a estimular el crecimiento de raíces fuertes y actúa como un potente fungicida natural para el jardín.

Multiplicar los brotes del jardín y proteger el sustrato contra plagas es posible con un ingrediente básico de la cocina. Aplicar canela en las plantas permite acelerar el desarrollo de raíces en esquejes jóvenes y prevenir la aparición de hongos destructivos sin gastar en químicos industriales de jardinería.

La explicación científica detrás de la canela en las plantas para el jardín Esta especia culinaria contiene altos niveles de cinamaldehído, un compuesto orgánico con potentes propiedades antimicrobianas, antisépticas y antioxidantes. Cuando se aplica sobre la herida fresca de un tallo cortado, crea una barrera protectora que evita el ingreso de bacterias y estimula la división celular para formar tejido radicular.

La ingeniera agrónoma Clara Benítez destacó: "En el ámbito de la jardinería ecológica, la canela en las plantas es uno de los mejores cicatrizantes naturales. Si hacés un corte de poda o querés reproducir una especie por esquejes, espolvorear una pizca de canela en la base frena los hongos y acelera la brotación".

Cómo preparar la infusión de canela para regar las macetas Además de aplicarse en polvo seco sobre los tallos, se puede elaborar un enraizante y fungicida líquido muy nutritivo: