Multiplicar los brotes del jardín y proteger el sustrato contra plagas es posible con un ingrediente básico de la cocina. Aplicar canela en las plantas permite acelerar el desarrollo de raíces en esquejes jóvenes y prevenir la aparición de hongos destructivos sin gastar en químicos industriales de jardinería.
La explicación científica detrás de la canela en las plantas para el jardín
Esta especia culinaria contiene altos niveles de cinamaldehído, un compuesto orgánico con potentes propiedades antimicrobianas, antisépticas y antioxidantes. Cuando se aplica sobre la herida fresca de un tallo cortado, crea una barrera protectora que evita el ingreso de bacterias y estimula la división celular para formar tejido radicular.
La ingeniera agrónoma Clara Benítez destacó: "En el ámbito de la jardinería ecológica, la canela en las plantas es uno de los mejores cicatrizantes naturales. Si hacés un corte de poda o querés reproducir una especie por esquejes, espolvorear una pizca de canela en la base frena los hongos y acelera la brotación".
Cómo preparar la infusión de canela para regar las macetas
Además de aplicarse en polvo seco sobre los tallos, se puede elaborar un enraizante y fungicida líquido muy nutritivo:
- Mezcla inicial: Disolvé 1 cucharada sopera de canela molida en un litro de agua hirviendo.
- Tiempo de reposo: Dejá estacionar la infusión durante 24 horas a temperatura ambiente para que se concentren los principios activos.
- Filtrado y riego: Pasá el líquido por un filtro fino de café y regá las macetas una vez cada 15 días o sumergí la base de tus esquejes durante unos minutos antes de plantar.
"El resultado es un sistema radicular tupido, sano y resistente a las plagas del suelo", afirmó Benítez.