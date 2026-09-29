Ni manzanilla ni jengibre: el truco natural para desinflamar el abdomen con semillas de chía y limón

Consumir semillas de chía en ayunas junto con agua de limón aporta fibra soluble y antioxidantes que regulan el tránsito intestinal.

Mejorar la digestión y reducir la pesadez abdominal a primera hora del día es una meta accesible con remedios naturales de la cocina. Consumir semillas de chía en ayunas combinadas con jugo de limón fresco aporta una alta dosis de fibra soluble y mucílago para estimular la flora intestinal y combatir el estreñimiento.

Los beneficios biológicos de tomar semillas de chía en ayunas Al tomar contacto con el agua, la capa exterior de este superalimento forma un gel viscoso rico en fibra soluble, ácidos grasos Omega-3 y antioxidantes. Esta sustancia ralentiza de forma saludable el vaciado gástrico, prolonga la sensación de saciedad y protege las mucosas del sistema digestivo.

El médico gastroenterólogo Dr. Martín Peralta señaló: "Ingerir las semillas de chía en ayunas adecuadamente hidratadas actúa como un limpiador intestinal suave. El gel de mucílago suaviza el contenido intestinal y facilita la evacuación sin irritar las paredes del colon".

La forma correcta de preparar la bebida digestiva en casa Para aprovechar todos sus nutrientes sin correr riesgos de sofocación por semillas secas, se debe preparar de la siguiente manera: