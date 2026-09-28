Día del Hincha de River: por qué se celebra cada 28 de septiembre

La fecha fue instaurada en 2003 y coincide con el nacimiento de Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la historia de River Plate.

Cada 28 de septiembre, los hinchas de River Plate celebran el Día Internacional del Hincha, una fecha que nació para homenajear a Ángel Amadeo Labruna, una de las figuras más importantes de la historia del club. La celebración comenzó oficialmente en 2003, a partir de una iniciativa de la Subcomisión del Hincha.

La elección del día no fue casual. Labruna nació el 28 de septiembre de 1918 y desarrolló prácticamente toda su carrera vinculada al conjunto de Núñez. Como futbolista, fue parte de La Máquina, el recordado equipo de River de la década de 1940, y se convirtió en uno de los máximos goleadores de la institución.

Además, Labruna dejó una marca importante como entrenador. En 1975, al frente de River, consiguió cortar una sequía de 18 años sin títulos y volvió a colocar al club en los primeros planos del fútbol argentino.

En 1959, Angelito jugaba su último partido con la camiseta de River batiendo récords que hasta el día de la fecha nadie pudo superar. Cómo nació el Día del Hincha de River La iniciativa surgió en 2003, cuando Fernando Guarini, entonces presidente de la Subcomisión del Hincha, propuso establecer una jornada anual para celebrar a los seguidores de River y homenajear a Labruna. La Comisión Directiva aprobó la propuesta y desde entonces el 28 de septiembre quedó instalado como una fecha especial para los hinchas millonarios.