Pagaron más de $3 millones por un gallo "bataraz" en una subasta y batió un récord insólito

Un imponente ejemplar de la raza Plymouth Rock Barrado fue coronado Gran Campeón en la Exposición Rural de Bolívar y desató una puja feroz. El valor final triplicó con creces el precio habitual del mercado avícola.

En tiempos donde cada peso cuenta, la cotización de los animales de pedigree suele deparar sorpresas mayúsculas. Sin embargo, lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires dejó a más de uno con la boca abierta: en el marco de la 97º edición de la Exposición Rural de Bolívar, un imponente gallo fue rematado por la friolera de $3.020.000, un número exponencialmente superior al valor promedio que se maneja en el mercado para este tipo de ejemplares, tasado habitualmente en unos $400.000.

Si bien la ardiente puja y el martillazo final ocurrieron días atrás, las imágenes del evento comenzaron a viralizarse con fuerza en las últimas horas, desatando todo tipo de comentarios por el nivel de la cifra alcanzada.

Una verdadera joya de plumas El protagonista de semejante inversión económica pertenece a la raza Plymouth Rock Barrado, popularmente conocido en el ambiente rural como "bataraz" por su característico plumaje jaspeado en tonos grises y blancos. Durante la muestra bonaerense, el animal deslumbró al jurado y se alzó con la máxima cucarda al ser coronado como Gran Campeón.

Detrás del éxito comercial se encuentra la cabaña vendedora “Nicole”, propiedad de Nicole Arias, oriunda de la localidad bonaerense de Carhué. Del otro lado del corral, el misterio se mantuvo intacto: el comprador resultó ser un coleccionista y criador de esa misma zona, quien optó por mantener su identidad bajo estricta reserva, asegurándose de llevar a su galpón un ejemplar de genética inigualable.

Tras una dura disputa verbal entre los distintos oferentes presentes, el martillero encargado de la subasta, Fernando Villanueva, bajó el martillo para sellar una operación que rápidamente quedó catalogada como un récord histórico para este tipo de remates avícolas.