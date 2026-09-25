    • 25 de septiembre de 2026 - 17:25

    Con 100 gramos de bicarbonato y agua oxigenada: el truco casero para blanquear las juntas de los azulejos

    Combinar bicarbonato y agua oxigenada genera una efervescencia desinfectante que remueve la suciedad negra de los azulejos del baño.

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    Por Sofía Hache

    Mezclar 100 gramos de bicarbonato y agua oxigenada es el método casero más efectivo para remover el moho acumulado en las paredes y pisos. Esta pasta efervescente disuelve los residuos grasos del jabón y elimina hongos entre las baldosas en pocos minutos sin usar productos corrosivos.

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    Por qué la fórmula de bicarbonato y agua oxigenada arrasa con la mugre incrustada

    La efectividad de este remedio de limpieza radica en la reacción química complementaria de sus insumos básicos. El bicarbonato de sodio (alcalino) actúa como un exfoliante suave que arrastra el sarro, mientras que el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 3%) libera burbujas de oxígeno activo que destruyen las esporas de moho y blanquean las superficies.

    “Es una solución fantástica porque el oxígeno penetra en la porosidad de la pastina sin desgastar el material ni liberar vapores tóxicos en espacios cerrados como el baño”, destaca la especialista en higiene del hogar Laura Soria.

    La preparación de la mezcla requiere pocos minutos y se realiza con elementos de la alacena:

    • Preparación de la pasta: En un recipiente de plástico, mezclar 100 gramos de bicarbonato de sodio con 50 ml de agua oxigenada al 3% y media cucharada de jabón líquido para platos.
    • Aplicación focalizada: Extender la mezcla sobre las juntas negras de las baldosas utilizando un cepillo de dientes en desuso.
    • Tiempo de reposo: Dejar actuar durante 15 a 20 minutos para que la efervescencia afloje la suciedad, frotar suavemente con movimientos circulares y enjuagar con agua tibia.

    Precauciones y ventajas del método ecológico de limpieza

    • Poder blanqueador inmediato: Devuelve el color blanco original a la pastina de pisos y cerámicos sin dejar olores químicos.
    • Desinfección profunda: Elimina bacterias, gérmenes y hongos causantes de malos olores en zonas húmedas.
    • Cuidado de las manos: A diferencia del ácido muriático o la lavandina concentrada, no irrita las vías respiratorias durante la aplicación.

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