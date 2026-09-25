Con 100 gramos de bicarbonato y agua oxigenada: el truco casero para blanquear las juntas de los azulejos

Combinar bicarbonato y agua oxigenada genera una efervescencia desinfectante que remueve la suciedad negra de los azulejos del baño.

Mezclar 100 gramos de bicarbonato y agua oxigenada es el método casero más efectivo para remover el moho acumulado en las paredes y pisos. Esta pasta efervescente disuelve los residuos grasos del jabón y elimina hongos entre las baldosas en pocos minutos sin usar productos corrosivos.

Por qué la fórmula de bicarbonato y agua oxigenada arrasa con la mugre incrustada La efectividad de este remedio de limpieza radica en la reacción química complementaria de sus insumos básicos. El bicarbonato de sodio (alcalino) actúa como un exfoliante suave que arrastra el sarro, mientras que el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 3%) libera burbujas de oxígeno activo que destruyen las esporas de moho y blanquean las superficies.

“Es una solución fantástica porque el oxígeno penetra en la porosidad de la pastina sin desgastar el material ni liberar vapores tóxicos en espacios cerrados como el baño”, destaca la especialista en higiene del hogar Laura Soria.

La preparación de la mezcla requiere pocos minutos y se realiza con elementos de la alacena: