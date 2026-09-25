Con 2 ramas de romero fresco: el tónico casero para reducir la caída del cabello y frenar las canas

Utilizar un tónico casero para reducir la caída del cabello a base de romero ayuda a estimular los folículos y aportar brillo natural.

Preparar un tónico casero para reducir la caída del cabello con ramas de romero fresco ayuda a fortalecer la fibra capilar desde la raíz. Esta infusión rica en antioxidantes estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo, combate el exceso de grasa y retrasa la aparición prematura de canas.

Cómo actúa el agua de romero sobre el cuero cabelludo según la ciencia El romero (Rosmarinus officinalis) contiene concentraciones elevadas de ácido rosmarínico y flavonoides, compuestos vegetales con probada capacidad vasodilatadora. Al aplicarse mediante masajes en el cuero cabelludo, incrementa la llegada de oxígeno y nutrientes a los folículos pilosos, previniendo el debilitamiento estacional.

“Estudios dermatológicos demostraron que el extracto de romero ayuda a neutralizar la acción de la enzima que miniaturiza el pelo, siendo un gran aliado cosmético para mantener la densidad capilar”, afirma el dermatólogo Ricardo Morales.

Su elaboración en casa es sumamente sencilla: