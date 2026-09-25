    • 25 de septiembre de 2026 - 17:28

    Con 2 ramas de romero fresco: el tónico casero para reducir la caída del cabello y frenar las canas

    Utilizar un tónico casero para reducir la caída del cabello a base de romero ayuda a estimular los folículos y aportar brillo natural.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Preparar un tónico casero para reducir la caída del cabello con ramas de romero fresco ayuda a fortalecer la fibra capilar desde la raíz. Esta infusión rica en antioxidantes estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo, combate el exceso de grasa y retrasa la aparición prematura de canas.

    Leé además

    con 100 gramos de bicarbonato y agua oxigenada: el truco casero para blanquear las juntas de los azulejos

    Con 100 gramos de bicarbonato y agua oxigenada: el truco casero para blanquear las juntas de los azulejos

    Por Sofía Hache
    con el agua de 1 taza de arroz: el truco para que tus plantas crezcan sanas y florezcan sin quimicos

    Con el agua de 1 taza de arroz: el truco para que tus plantas crezcan sanas y florezcan sin químicos

    Por Sofía Hache

    Cómo actúa el agua de romero sobre el cuero cabelludo según la ciencia

    El romero (Rosmarinus officinalis) contiene concentraciones elevadas de ácido rosmarínico y flavonoides, compuestos vegetales con probada capacidad vasodilatadora. Al aplicarse mediante masajes en el cuero cabelludo, incrementa la llegada de oxígeno y nutrientes a los folículos pilosos, previniendo el debilitamiento estacional.

    “Estudios dermatológicos demostraron que el extracto de romero ayuda a neutralizar la acción de la enzima que miniaturiza el pelo, siendo un gran aliado cosmético para mantener la densidad capilar”, afirma el dermatólogo Ricardo Morales.

    Su elaboración en casa es sumamente sencilla:

    • Infusión concentrada: Hervir 500 ml de agua potable en una olla pequeña. Al romper el hervor, agregar 2 o 3 ramas grandes de romero fresco (o dos cucharadas de romero seco).
    • Reposo prolongado: Bajar el fuego, cocinar durante 10 minutos y dejar enfriar la mezcla tapada durante dos horas para concentrar sus aceites esenciales.
    • Aplicación diaria: Colar el líquido, verterlo en un frasco atomizador y rociar directamente sobre el cuero cabelludo después del lavado, realizando un suave masaje circular con las yemas de los dedos sin enjuagar.

    Principales propiedades cosméticas del romero en tu rutina de belleza

    • Efecto astringente y purificante: Equilibra la producción de sebo, manteniendo el pelo limpio por más tiempo.
    • Mayor brillo y flexibilidad: Sella la cutícula capilar, reduciendo el encrespamiento o frizz.
    • Poder antioxidante: Protege el cabello de los daños ambientales causados por el sol y la contaminación urbana.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Joe Macken junto a su obra de arte.

    Un camionero creó una maqueta con madera de balsa de 800.000 piezas y se volvió muestra de museo

    Por Sofía Hache
    steven orcutt, vocero policial: el meme de dr. seuss es un engano pero causa arrestos reales de adolescentes

    Steven Orcutt, vocero policial: "El meme de Dr. Seuss es un engaño pero causa arrestos reales de adolescentes"

    Por Sofía Hache
    John Wilson en una escena de “La historia del hormigón”.

    Un cineasta estrenó un documental sobre el hormigón en un microcine propio tras recorrer Nueva York filmando pozos y grietas del asfalto

    Por Sofía Hache
    Ardi Rizal se hizo famoso en 2010 cuando las imágenes de un niño fumando recorrieron el mundo. Foto: The Grosby Group.

    El niño que fumaba 40 cigarrillos por día: qué fue de Ardi Rizal y cómo está a los 18 años