    • 25 de septiembre de 2026 - 17:24

    Con el agua de 1 taza de arroz: el truco para que tus plantas crezcan sanas y florezcan sin químicos

    Usar el agua de 1 taza de arroz en tus plantas permite aportar potasio y almidón para estimular la floración y fortalecer el sustrato.

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    Por Sofía Hache

    Reutilizar el agua de 1 taza de arroz en el jardín es un método ecológico que permite nutrir las plantas de interior de forma natural. Este líquido casero aporta almidón, minerales e hidratos de carbono esenciales que alimentan a los microorganismos del sustrato y aceleran el crecimiento sin químicos.

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    Cómo preparar y aplicar el agua de 1 taza de arroz para revitalizar tus macetas

    A diferencia del agua de cocción que contiene sal o aceites dañinos, la preparación recomendada por los ingenieros agrónomos se obtiene del primer enjuague en frío del arroz crudo. Al entrar en contacto con el agua, el grano libera micropartículas de almidón, potasio, magnesio, fósforo y calcio, nutrientes clave para el desarrollo vegetativo.

    “El almidón funciona como un combustible directo para la microbiota del suelo. Al multiplicar las bacterias benéficas alrededor de las raíces, la planta mejora exponencialmente su capacidad para absorber agua y nutrientes”, explica el paisajista Gonzalo Benítez.

    Para utilizarlo correctamente en casa, basta con seguir tres sencillos pasos:

    • Enjuague inicial: Lavar una taza de arroz crudo en medio litro de agua potable a temperatura ambiente durante dos minutos, frotando suavemente los granos.
    • Filtrado: Colar la mezcla y conservar únicamente el líquido blanquecino en una jarra o pulverizador limpio.
    • Aplicación consciente: Regar directamente sobre la tierra de macetas o suculentas una vez cada 15 días, evitando encharcar el follaje para no generar humedad excesiva.

    Tres beneficios comprobados del riego con agua de arroz en el jardín

    • Poderoso estimulante radicular: Fomenta la aparición de raíces secundarias más fuertes y resistentes a los cambios de temperatura.
    • Escudo natural contra la sequía: El almidón ayuda a conservar la humedad óptima del suelo durante períodos calurosos.
    • Abono ecológico sin costo: Reemplaza los fertilizantes sintéticos comerciales, siendo ideal para potenciar la floración de orquídeas, geranios y potus.

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