Con el agua de 1 taza de arroz: el truco para que tus plantas crezcan sanas y florezcan sin químicos

Usar el agua de 1 taza de arroz en tus plantas permite aportar potasio y almidón para estimular la floración y fortalecer el sustrato.

Reutilizar el agua de 1 taza de arroz en el jardín es un método ecológico que permite nutrir las plantas de interior de forma natural. Este líquido casero aporta almidón, minerales e hidratos de carbono esenciales que alimentan a los microorganismos del sustrato y aceleran el crecimiento sin químicos.

Cómo preparar y aplicar el agua de 1 taza de arroz para revitalizar tus macetas A diferencia del agua de cocción que contiene sal o aceites dañinos, la preparación recomendada por los ingenieros agrónomos se obtiene del primer enjuague en frío del arroz crudo. Al entrar en contacto con el agua, el grano libera micropartículas de almidón, potasio, magnesio, fósforo y calcio, nutrientes clave para el desarrollo vegetativo.

“El almidón funciona como un combustible directo para la microbiota del suelo. Al multiplicar las bacterias benéficas alrededor de las raíces, la planta mejora exponencialmente su capacidad para absorber agua y nutrientes”, explica el paisajista Gonzalo Benítez.

Para utilizarlo correctamente en casa, basta con seguir tres sencillos pasos: