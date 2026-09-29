    • 29 de septiembre de 2026 - 09:04

    Si se te empañan los espejos con el vapor de agua, esto podés hacer con una capa de espuma de afeitar

    Usar espuma de afeitar en los espejos del baño crea una película protectora invisible que repele la humedad y el vapor de las duchas.

    Si se te empañan los espejos con el vapor de agua, esto podés hacer con una capa de espuma de afeitar.

    Si se te empañan los espejos con el vapor de agua, esto podés hacer con una capa de espuma de afeitar.

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    Por Sofía Hache

    El molesto problema de encontrar la superficie vidriada opaca tras tomar una ducha caliente tiene una solución casera muy simple. Aplicar espuma de afeitar en los espejos genera una capa protectora invisible que altera la tensión superficial del agua y evita la condensación de vapor durante varios días.

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    Por qué la espuma de afeitar en los espejos impide la condensación

    La explicación detrás de este truco de limpieza radica en los ingredientes de la crema, que combinan tensioactivos, glicerina y agentes acondicionadores. Estos compuestos rompen la tensión superficial del agua, impidiendo que las microgotas de vapor se adhieran a la superficie del cristal.

    El especialista en mantenimiento del hogar Diego Morales explicó: "Cuando el vapor caliente entra en contacto con el vidrio frío, se forma una capa de niebla. La espuma de afeitar en los espejos deja una película hidrofóbica tan fina que la humedad resbala en lugar de empañar el espejo".

    Paso a paso para aplicar el truco antiempañante en el baño

    Para lograr un acabado brillante y duradero sin dejar vetas ni marcas en el cristal, se recomienda seguir estos sencillos pasos:

    • Limpieza previa: Lavá el espejo con tu limpiavidrios habitual o agua con vinagre para retirar polvo y huellas.
    • Aplicación uniforme: Distribuí una pequeña cantidad de espuma de afeitar sobre la superficie con la mano o un paño seco.
    • Lustrado final: Con una toalla de microfibra limpia, frotá en movimientos circulares hasta que la crema desaparezca por completo y el cristal quede transparente.

    "Es un método económico que también sirve para los parabrisas de los autos durante las mañanas frías", agregó Morales.

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