Usar espuma de afeitar en los espejos del baño crea una película protectora invisible que repele la humedad y el vapor de las duchas.

Si se te empañan los espejos con el vapor de agua, esto podés hacer con una capa de espuma de afeitar.

El molesto problema de encontrar la superficie vidriada opaca tras tomar una ducha caliente tiene una solución casera muy simple. Aplicar espuma de afeitar en los espejos genera una capa protectora invisible que altera la tensión superficial del agua y evita la condensación de vapor durante varios días.

Por qué la espuma de afeitar en los espejos impide la condensación La explicación detrás de este truco de limpieza radica en los ingredientes de la crema, que combinan tensioactivos, glicerina y agentes acondicionadores. Estos compuestos rompen la tensión superficial del agua, impidiendo que las microgotas de vapor se adhieran a la superficie del cristal.

El especialista en mantenimiento del hogar Diego Morales explicó: "Cuando el vapor caliente entra en contacto con el vidrio frío, se forma una capa de niebla. La espuma de afeitar en los espejos deja una película hidrofóbica tan fina que la humedad resbala en lugar de empañar el espejo".

Paso a paso para aplicar el truco antiempañante en el baño Para lograr un acabado brillante y duradero sin dejar vetas ni marcas en el cristal, se recomienda seguir estos sencillos pasos: