    • 29 de septiembre de 2026 - 07:56

    Hojas de laurel en el lavarropas para eliminar el olor a humedad y perfumar la ropa

    Colocar hojas de laurel en el lavarropas permite neutralizar los malos olores acumulados y aportar una fragancia fresca y natural a la ropa.

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    Por Sofía Hache

    El molesto problema del olor a humedad en la vestimenta recién lavada tiene una solución ecológica muy efectiva. Colocar hojas de laurel en el lavarropas ayuda a neutralizar los aromas desagradables y desodorizar el tambor de la lavadora gracias a sus aceites esenciales naturales sin recurrir a suavizantes químicos.

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    Por qué funciona usar hojas de laurel en el lavarropas según los especialistas

    El secreto de este truco casero radica en los componentes aromáticos de la planta, especialmente el eugenol y el cineol. Estos aceites esenciales poseen propiedades desodorizantes y antisépticas suaves que actúan directamente sobre las fibras textiles durante el ciclo de enjuague o centrifugado.

    Al respecto, la especialista en higiene textil Mariana Soria explicó: "Muchos suavizantes comerciales terminan creando una capa grasa en el interior del tambor que acumula bacterias y hongos. El uso de infusiones o plantas aromáticas como las hojas de laurel en el lavarropas ayuda a cortar esa acumulación y le devuelve a las prendas un aroma limpio sin saturar los tejidos".

    El paso a paso correcto para aplicar este remedio en casa

    Para aprovechar al máximo sus beneficios sin dañar las prendas delicadas ni obstruir los filtros, es fundamental seguir este procedimiento sencillo:

    • Uso en bolsita protectora: Introducí de 2 a 3 hojas de laurel secas dentro de una red de tela o funda pequeña de algodón para evitar que se desmiguen con la fuerza del centrifugado.
    • Ubicación estratégica: Colocá la bolsita directamente dentro del tambor junto con la carga de ropa habitual.
    • Ciclos recomendados: Activá un programa con agua tibia o templada para que la planta libere de forma gradual sus extractos perfumados.
    • Limpieza profunda del tambor: Si el electrodoméstico ya tiene olor acumulado, herví 5 hojas en un litro de agua y volcá el líquido filtrado dentro del tambor vacío antes de un lavado corto.

    "Es un hábito sustentable y económico que protege las prendas y cuida el medioambiente", concluyó Soria.

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