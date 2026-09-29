Hojas de laurel en el lavarropas para eliminar el olor a humedad y perfumar la ropa

El molesto problema del olor a humedad en la vestimenta recién lavada tiene una solución ecológica muy efectiva. Colocar hojas de laurel en el lavarropas ayuda a neutralizar los aromas desagradables y desodorizar el tambor de la lavadora gracias a sus aceites esenciales naturales sin recurrir a suavizantes químicos.
Por qué funciona usar hojas de laurel en el lavarropas según los especialistas
El secreto de este truco casero radica en los componentes aromáticos de la planta, especialmente el eugenol y el cineol. Estos aceites esenciales poseen propiedades desodorizantes y antisépticas suaves que actúan directamente sobre las fibras textiles durante el ciclo de enjuague o centrifugado.
Al respecto, la especialista en higiene textil Mariana Soria explicó: "Muchos suavizantes comerciales terminan creando una capa grasa en el interior del tambor que acumula bacterias y hongos. El uso de infusiones o plantas aromáticas como las hojas de laurel en el lavarropas ayuda a cortar esa acumulación y le devuelve a las prendas un aroma limpio sin saturar los tejidos".
El paso a paso correcto para aplicar este remedio en casa
Para aprovechar al máximo sus beneficios sin dañar las prendas delicadas ni obstruir los filtros, es fundamental seguir este procedimiento sencillo:
- Uso en bolsita protectora: Introducí de 2 a 3 hojas de laurel secas dentro de una red de tela o funda pequeña de algodón para evitar que se desmiguen con la fuerza del centrifugado.
- Ubicación estratégica: Colocá la bolsita directamente dentro del tambor junto con la carga de ropa habitual.
- Ciclos recomendados: Activá un programa con agua tibia o templada para que la planta libere de forma gradual sus extractos perfumados.
- Limpieza profunda del tambor: Si el electrodoméstico ya tiene olor acumulado, herví 5 hojas en un litro de agua y volcá el líquido filtrado dentro del tambor vacío antes de un lavado corto.
"Es un hábito sustentable y económico que protege las prendas y cuida el medioambiente", concluyó Soria.