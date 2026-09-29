Hojas de laurel en el lavarropas para eliminar el olor a humedad y perfumar la ropa

Colocar hojas de laurel en el lavarropas permite neutralizar los malos olores acumulados y aportar una fragancia fresca y natural a la ropa.

El molesto problema del olor a humedad en la vestimenta recién lavada tiene una solución ecológica muy efectiva. Colocar hojas de laurel en el lavarropas ayuda a neutralizar los aromas desagradables y desodorizar el tambor de la lavadora gracias a sus aceites esenciales naturales sin recurrir a suavizantes químicos.

Por qué funciona usar hojas de laurel en el lavarropas según los especialistas El secreto de este truco casero radica en los componentes aromáticos de la planta, especialmente el eugenol y el cineol. Estos aceites esenciales poseen propiedades desodorizantes y antisépticas suaves que actúan directamente sobre las fibras textiles durante el ciclo de enjuague o centrifugado.

Al respecto, la especialista en higiene textil Mariana Soria explicó: "Muchos suavizantes comerciales terminan creando una capa grasa en el interior del tambor que acumula bacterias y hongos. El uso de infusiones o plantas aromáticas como las hojas de laurel en el lavarropas ayuda a cortar esa acumulación y le devuelve a las prendas un aroma limpio sin saturar los tejidos".

El paso a paso correcto para aplicar este remedio en casa Para aprovechar al máximo sus beneficios sin dañar las prendas delicadas ni obstruir los filtros, es fundamental seguir este procedimiento sencillo: