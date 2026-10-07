El truco casero con aceite de oliva para conservar ajos frescos durante meses

El truco casero de guardar los dientes de ajo pelados dentro de un frasco de vidrio cubiertos con aceite de oliva en la heladera permite conservar ajos pelados en aceite en perfectas condiciones por varios meses. Este método casero evita que se sequen, previene la aparición de brotes verdes y mantiene su sabor intacto.
Por qué funciona este método casero para mantener la frescura del ajo
El ajo es uno de los condimentos indispensables en la cocina diaria, pero al pelarlo suele perder humedad con rapidez y comenzar a degradarse. Al sumergir los dientes de ajo en aceite de oliva de buena calidad, se crea una barrera natural contra el aire que detiene la oxidación y preserva los aceites esenciales del vegetal.
Además de mantener la textura firme y crocante de los dientes, el propio aceite se va impregnando progresivamente con el aroma y sabor característicos del ajo. De esta manera, se obtiene un aceite aromatizado casero listo para usar en ensaladas, salteados, tostadas o adobos de carnes y vegetales.
Paso a paso para la conservación adecuada en el hogar
- Pelar los dientes completos: Seleccionar cabezas de ajo sanas, retirar las cáscaras exteriores y desechar cualquier diente que presente manchas oscuras o partes blandas.
- Esterilizar el recipiente: Lavar en profundidad un frasco de vidrio pequeño con agua caliente y secarlo por completo antes de colocar los alimentos.
- Cubrir con aceite: Acomodar los ajos dentro del frasco de vidrio sin apretarlos en exceso y verter aceite de oliva hasta taparlos por completo.
- Refrigeración obligatoria: Cerrar el recipiente de forma hermética y guardarlo inmediatamente en el estante superior de la heladera.
Es fundamental mantener el recipiente siempre en frío para garantizar la seguridad alimentaria y disfrutar de un ingrediente siempre fresco al momento de cocinar.