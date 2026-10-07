El truco casero con aceite de oliva para conservar ajos frescos durante meses

Guardar los dientes limpios en un frasco de vidrio hermético es la forma ideal de conservar ajos pelados en aceite de oliva en la heladera.

El truco casero de guardar los dientes de ajo pelados dentro de un frasco de vidrio cubiertos con aceite de oliva en la heladera permite conservar ajos pelados en aceite en perfectas condiciones por varios meses. Este método casero evita que se sequen, previene la aparición de brotes verdes y mantiene su sabor intacto.

Por qué funciona este método casero para mantener la frescura del ajo El ajo es uno de los condimentos indispensables en la cocina diaria, pero al pelarlo suele perder humedad con rapidez y comenzar a degradarse. Al sumergir los dientes de ajo en aceite de oliva de buena calidad, se crea una barrera natural contra el aire que detiene la oxidación y preserva los aceites esenciales del vegetal.

Además de mantener la textura firme y crocante de los dientes, el propio aceite se va impregnando progresivamente con el aroma y sabor característicos del ajo. De esta manera, se obtiene un aceite aromatizado casero listo para usar en ensaladas, salteados, tostadas o adobos de carnes y vegetales.