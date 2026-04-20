    • 20 de abril de 2026 - 11:52

    Flor Peña habló de sus juguetes sexuales

    Invitada al primer programa de la segunda temporada de “Las chicas de la culpa”, la actriz se refirió sin filtro a su intimidad y sorprendió con una divertida historia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Florencia Peña volvió a dar que hablar con su estilo frontal y sin filtros. Esta vez, como invitada a Las chicas de la culpa (eltrece), se animó a compartir una desopilante anécdota vinculada a su vida privada.

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    En medio de la charla con las conductoras —Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias—, la actriz contó que días atrás estuvo ordenando su casa junto a unas amigas y aparecieron distintos juguetes sexuales en lugares inesperados.

    “El otro día, las chicas estaban ordenando cosas y aparecían vibradores de todo tipo. Me mandaban fotos y me decían: ‘¿Y con esto qué hacemos?’”, relató, entre risas.

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    "Las chicas de la culpa" debutaron con su segunda temporada este domingo en la pantalla de eltrece. (Foto: Instagram / laschicasdelaculpa)

    "Las chicas de la culpa" debutaron con su segunda temporada este domingo en la pantalla de eltrece. (Foto: Instagram / laschicasdelaculpa)

    Lejos de incomodarse, se lo tomó con humor y dejó en claro que no tiene problema en hablar del tema. “Yo soy muy tester”, lanzó, entre risas, mientras explicaba que suele dar su opinión sobre los productos que recibió cuando era la cara de un sex shop.

    Sin dudas, lo más llamativo fue cómo esos objetos terminaban desparramados por toda la casa. “Aparecen en lugares que vos decís: ‘¿Cómo llegó esto acá?’ Abrís un cajón y hay dos satisfyer…”, comentó, sorprendida por las situaciones que se generan en su día a día.

    Además, recordó las dudas de quienes la ayudan en su casa, que no sabían si descartar o guardar los juguetes. “Me preguntaban qué hacer y yo les decía: ‘Guardalo’”, contó con naturalidad. Como siempre, Flor no sabe de tabúes.

    Embed - La lista completa de juguetes sexuales y disfraces que Flor Peña usa en su intimidad

    Así fue el debut de Florencia Peña en la obra “Las hijas”

    El 9 de abril, Florencia Peña tuvo su esperado debut en Las hijas y dejó una fuerte impresión en el público. La actriz se incorporó a esta nueva etapa de la obra, que comparte con Soledad Villamil y Pilar Gamboa, y se lució desde el escenario con su presencia y carisma en una de las propuestas más conmovedoras de la cartelera porteña.

    La función estuvo atravesada por la emoción de principio a fin. Al caer el telón, los aplausos no tardaron en llegar: el público se puso de pie y ovacionó a las protagonistas, celebrando tanto la incorporación de Peña como la potencia de la historia.

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    Florencia Pe&ntilde;a debut&oacute; en &ldquo;Las hijas&rdquo; y fue ovacionada de pie (Foto: Prensa)

    Florencia Peña debutó en “Las hijas” y fue ovacionada de pie (Foto: Prensa)

    Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Adrián Suar, director y productor del espectáculo, subió al escenario para felicitar a las actrices por la función y acompañarlas en este nuevo comienzo.

    Las hijas continúa presentándose en el Paseo La Plaza y se consolida como uno de los grandes éxitos teatrales del momento. La obra propone una mirada profunda sobre los vínculos entre madres e hijas, el amor y la memoria, con un relato íntimo que conecta con el público función tras función.

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