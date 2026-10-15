    • 15 de octubre de 2026 - 10:15

    Por qué recomiendan no dejar nunca el tanque de nafta en la reserva

    Rodar frecuentemente con poco combustible genera un desgaste silencioso en componentes costosos del motor y puede dejarte a pie en el momento menos pensado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estirar la visita a la estación de servicio hasta que la aguja toca la zona roja o se enciende el testigo luminoso es una costumbre muy extendida entre los conductores para cuidar el bolsillo. Sin embargo, lo que parece un ahorro de tiempo o dinero momentáneo puede convertirse en una reparación millonaria. Los mecánicos coinciden en que circular con el tanque casi vacío arruina la mecánica del auto de forma progresiva.

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    La bomba de combustible: la gran perjudicada

    En la mayoría de los vehículos modernos, la bomba de nafta se encuentra sumergida dentro del propio tanque. El propio líquido actúa como refrigerante y lubricante natural de este mecanismo. Cuando el nivel baja drásticamente, la bomba empieza a aspirar aire y se sobrecalienta. Este trabajo en seco reduce de forma drástica su vida útil y puede provocar un cortocircuito en el sistema de inyección.

    El peligro de los sedimentos acumulados en el fondo

    Con el paso del tiempo y los sucesivos cargamentos, en el fondo del depósito se van acumulando partículas, suciedad y residuos pesados del combustible.

    • Aspiración de impurezas: al haber poca nafta, la bomba absorbe directamente esa capa de sedimento concentrado.

    • Obstrucción de filtros: las partículas tapan el filtro principal de combustible antes de tiempo.

    • Inyectores tapados: los residuos más finos llegan al motor, provocando tirones, pérdida de potencia y una mala combustión.

    Para cuidar la salud del vehículo, la regla de oro es cargar combustible cuando el tanque llegue a un cuarto de su capacidad y evitar a toda costa que la luz de reserva permanezca encendida durante trayectos largos.

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