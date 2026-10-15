Por qué todos están enterrando una cáscara de banana en sus macetas

Un truco ecológico y sin costo aporta tres minerales esenciales que estimulan la floración y el crecimiento de las plantas de interior.

Mantener las plantas del hogar sanas, verdes y con flores radiantes no requiere necesariamente comprar fertilizantes químicos costosos. En el universo de la botánica hogareña, existe un residuo orgánico cotidiano que se convirtió en el gran aliado de los jardineros: la piel de banana. Utilizar este desecho de la cocina como abono de lenta liberación transforma la tierra cansada en un sustrato lleno de vida.

Potasio, fósforo y magnesio: el trío fundamental Las bananas son famosas por su alto contenido de potasio, y su cáscara concentra una dosis enorme de este nutriente. El potasio es el encargado de fortalecer las raíces y estimular la apertura de flores, mientras que el fósforo ayuda al desarrollo de nuevos brotes. Al enterrar la cáscara directamente en la tierra, la materia orgánica se descompone gradualmente alimentando a los microorganismos beneficiosos del suelo.