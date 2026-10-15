Por qué todos están enterrando una cáscara de banana en sus macetas

Mantener las plantas del hogar sanas, verdes y con flores radiantes no requiere necesariamente comprar fertilizantes químicos costosos. En el universo de la botánica hogareña, existe un residuo orgánico cotidiano que se convirtió en el gran aliado de los jardineros: la piel de banana. Utilizar este desecho de la cocina como abono de lenta liberación transforma la tierra cansada en un sustrato lleno de vida.
Potasio, fósforo y magnesio: el trío fundamental
Las bananas son famosas por su alto contenido de potasio, y su cáscara concentra una dosis enorme de este nutriente. El potasio es el encargado de fortalecer las raíces y estimular la apertura de flores, mientras que el fósforo ayuda al desarrollo de nuevos brotes. Al enterrar la cáscara directamente en la tierra, la materia orgánica se descompone gradualmente alimentando a los microorganismos beneficiosos del suelo.
Tres formas efectivas de aplicar la cáscara en tus plantas
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Cáscara troceada: cortá la piel en pequeños cuadrados de un centímetro y enterralos a unos 5 cm de la superficie para que no atraigan insectos.
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Té de banana: herví dos cáscaras en un litro de agua durante 15 minutos, dejá enfriar y usá ese líquido concentrado para el riego habitual.
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Polvo fertilizante: secá las cáscaras al sol o al horno, trituralas hasta hacerlas polvo y espolvoreá la superficie del sustrato.
Este abono natural es especialmente efectivo para rosales, orquídeas, tomates y plantas de follaje ancho que necesitan un impulso de energía durante las estaciones de crecimiento.