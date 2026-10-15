Qué es el "método de las 20 páginas" para leer más libros al año sin esfuerzo

Una microrutina diaria basada en la constancia supera a los maratones de lectura y permite terminar más de un libro al mes.

Uno de los propósitos más comunes y postergados de las personas es leer más. La falta de tiempo, la fatiga mental tras la jornada laboral y la tentación constante de las redes sociales suelen relegar los libros a la mesa de noche. Sin embargo, apasionados de la lectura y expertos en hábitos destacan que el secreto no está en buscar horas libres que no existen, sino en incorporar una meta diaria mínima e innegociable.

La matemática detrás de las pequeñas metas El método de las 20 páginas se apoya en el principio de la acumulación progresiva. A primera vista, leer dos decenas de hojas parece algo insignificante que lleva entre 15 y 20 minutos. Sin embargo, la escala anual revela resultados asombrosos: 20 páginas al día equivalen a 600 páginas al mes, lo que representa un promedio de 12 a 15 libros leídos en un año sin haber alterado drásticamente la agenda diaria.