    • 15 de octubre de 2026 - 12:18

    Qué es el "método de las 20 páginas" para leer más libros al año sin esfuerzo

    Una microrutina diaria basada en la constancia supera a los maratones de lectura y permite terminar más de un libro al mes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Uno de los propósitos más comunes y postergados de las personas es leer más. La falta de tiempo, la fatiga mental tras la jornada laboral y la tentación constante de las redes sociales suelen relegar los libros a la mesa de noche. Sin embargo, apasionados de la lectura y expertos en hábitos destacan que el secreto no está en buscar horas libres que no existen, sino en incorporar una meta diaria mínima e innegociable.

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    La matemática detrás de las pequeñas metas

    El método de las 20 páginas se apoya en el principio de la acumulación progresiva. A primera vista, leer dos decenas de hojas parece algo insignificante que lleva entre 15 y 20 minutos. Sin embargo, la escala anual revela resultados asombrosos: 20 páginas al día equivalen a 600 páginas al mes, lo que representa un promedio de 12 a 15 libros leídos en un año sin haber alterado drásticamente la agenda diaria.

    Cómo blindar el hábito para no abandonar en el intento

    • Elegí un momento fijo: leé las 20 páginas apenas te despertás con el café, durante el viaje en transporte público o justo antes de apagar la luz.

    • Dejá el celular lejos: aislá las distracciones digitales durante esos 20 minutos para permitir que el cerebro entre en estado de concentración profunda.

    • Aceptá el ritmo natural: si el libro te atrapa y querés seguir, hacelo; pero si estás cansado, cumplí la cuota de 20 páginas y cerralo sin culpa.

    Esta técnica no solo ayuda a completar volúmenes pendientes, sino que reduce el estrés digital y entrena la capacidad de atención sostenida en la era de la inmediatez.

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