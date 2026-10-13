    • 13 de octubre de 2026 - 20:58

    Cayeron "El Banana", "El Chori" y "El Gordo Nico" en la Cueva del Chancho: una banda de entraderas que operaba en Capital y Rivadavia

    Una investigación de la Brigada de Investigaciones Central permitió detener a tres hombres y a un presunto chofer que habría trasladado a los sospechosos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una investigación encabezada por personal de la Brigada de Investigaciones Central, bajo las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, terminó con la detención de cuatro hombres sospechados de estar vinculados a una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad de entraderas y escruches en zonas de Capital y Rivadavia.

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    Según la información preliminar, tres de los detenidos serían oriundos de Villa Lucrecia, un sector conocido popularmente como “La cueva del chancho”. Los sospechosos serían conocidos por los apodos de “El Banana”, “El Chori” y “El Gordo Nico” y, de acuerdo con la fuente, contarían con antecedentes policiales.

    La investigación también permitió identificar y detener a un cuarto hombre, quien presuntamente cumplía funciones como chofer de aplicaciones de transporte, entre ellas Uber y DiDi. Según la hipótesis investigativa, habría trasladado a los sospechosos para facilitar sus desplazamientos durante la presunta comisión de los robos.

    Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron pasamontañas, prendas de vestir y dinero que habría sido denunciado como sustraído por las víctimas. Estos elementos serán parte de las medidas destinadas a establecer si existe una vinculación con los hechos investigados.

    La causa quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar la participación que habría tenido cada uno de los detenidos en los episodios denunciados.

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