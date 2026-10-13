Qué reveló la autopsia a la joven que habría sido asesinada por el expolicía que se quedó junto al cuerpo durante 24 horas

El informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años hallada sin vida envuelta en una sábana en una pensión de la ciudad de Rosario, reveló dos datos clave que podrían comenzar a esclarecer el hecho por el que está detenido el ex policía Eliel Gerónimo Noel Schiffo (37).

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Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, los primeros exámenes forenses indicaron que la víctima presenta signos de asfixia y traumatismos en el cuerpo, aunque la fiscal que tiene a su cargo el expediente -Marina Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas- solicitó otros exámenes complementarios para presentarlos en la audiencia imputativa prevista para el próximo jueves por la tarde. De confirmarse las sospechas, Schiffo será acusado formalmente de femicidio.

Tal como informó este medio en el día de ayer, el cadáver de la joven fue encontrado en una pensión ubicada en la calle Juan José Paso al 6200, después de que un conductor de una aplicación aportara información importante a los familiares de Aragón.

Según les dijo, la había llevado a ese lugar en la mañana del sábado, aproximadamente a las 11.45, y que la joven minutos después le escribió para que la buscara, aunque nunca salió de allí pese a los bocinazos que tocó en la puerta.

A partir de la información que obtuvo la familia y la denuncia realizada, el Comando Radioeléctrico ingresó a la pensión y detectó que el cuerpo estaba envuelto en una frazada sobre un rincón de la cocina, donde también había una valija y una caja de reparto.

Schiffo fue detenido ayer y trasladado a la División Judiciales de la Unidad Regional II de Rosario. También secuestraron su celular, que será enviado a peritar. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, se presume que el acusado estuvo un día entero junto al cadáver. En ese sentido, las fuentes consultadas por Infobae aclararon que los restos de Bárbara no se encontraban en una valija, tal como trascendió en un primer momento, sino que estaban cubiertos por la frazada.

Los investigadores policiales, según testimonios tomados en el lugar, consiguieron la información de que Aragón era trabajadora sexual y que había ido allí para brindar un servicio, aunque Schiffo, quien la había contratado, se negó a pagarlo y la mató al sujetarle el cuello con sus dos manos. La investigación busca ahora reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias exactas en las que murió.

El nombre del policía exonerado surgió porque él le hizo una transferencia de 14 mil pesos para pagarle el traslado desde su casa de Villa Gobernador Gálvez hasta ese inmueble de la zona noroeste de Rosario, donde la habría matado. Las primeras observaciones en el lugar revelaron que el cadáver presentaba lesiones en el rostro, en el cuello, en las piernas y en la espalda.

Quién es el ex policía detenido

De acuerdo con los datos relevados por Infobae, el detenido fue condenado en 2021 a la pena de seis años de prisión por haber tenido un rol protagónico dentro de una banda narco de su Reconquista natal.

Sin embargo, luego de haber sido exonerado de la Policía santafesina, en julio de 2024 fue detenido en Rosario por usurpación de títulos y honores. Lo aprehendieron en Vía Honda, una zona carenciada del suroeste de Rosario, donde se le incautó una réplica de pistola, un arma blanca y prendas policiales.

Schiffo, detenido en marzo de 2019 cuando viajaba con un kilo de cocaína en el baúl, fue condenado a seis años de prisión por narcotráfico en un juicio abreviado que homologó el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en 2021. En la causa también se declararon culpables otros dos policías oriundos del norte de la provincia que trabajaron en Rosario y otras siete personas.